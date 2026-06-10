ING Italia accelera nel wealth: Cristina Mazzurana nominata Chief Investment Strategy per la nuova fase di crescita

ING Italia ha scelto Cristina Mazzurana come nuova Chief Investment Strategy, segnando una svolta decisiva nella gestione degli investimenti. Con oltre vent’anni di esperienza nei mercati finanziari internazionali, Mazzurana arriva con un bagaglio di competenze che pochi possono vantare. La sua nomina non è un semplice cambio di ruolo: riflette un progetto ambizioso che guarda oltre l’orizzonte immediato, fino al 2026, quando ING punta a lanciare un servizio di private banking innovativo. Dietro questa mossa c’è un disegno chiaro, che vuole rafforzare la presenza della banca nel settore Private e Wealth in Italia.

Cristina Mazzurana, una carriera solida sui mercati globali

Cristina Mazzurana arriva in ING dopo 27 anni passati nelle principali istituzioni finanziarie mondiali. Ha lavorato su investimenti strategici, portafogli complessi e analisi di mercato, occupandosi di definire tendenze che hanno un impatto reale. Prima di approdare in ING Italia, ha ricoperto ruoli di vertice, supportando clienti istituzionali e privati con strategie su diverse asset class. Una figura di riferimento, insomma, pronta a guidare la crescita e l’innovazione della banca in un settore chiave.

Il suo approccio si basa su una profonda conoscenza dell’economia italiana, che le permette di adattare le strategie alle specificità del mercato locale, senza perdere di vista le dinamiche globali. In un gruppo come ING, che opera a livello mondiale, questa combinazione è fondamentale. La nomina di Mazzurana è un segnale chiaro: la banca vuole rafforzare un’offerta su misura per i clienti più esigenti.

ING rafforza Private e Wealth con un piano ambizioso

L’ingresso di Mazzurana nella leadership arriva nel mezzo di un progetto più grande che punta a consolidare la posizione di ING nei segmenti Private e Wealth. Questi settori stanno diventando sempre più strategici, e la banca intende rispondere con strumenti innovativi, consulenza di alto livello e soluzioni personalizzate per chi ha patrimoni importanti.

Il contesto è in rapida evoluzione: le esigenze dei clienti più facoltosi cambiano velocemente, e servono servizi capaci di garantire sia la tutela del capitale sia nuove opportunità di crescita. Per questo ING sta investendo di più, affidando a professionisti esperti come Mazzurana il compito di guidare questa trasformazione. Il punto di arrivo è il lancio, entro il terzo trimestre del 2026, di una nuova piattaforma di private banking. Un passaggio che può fare la differenza e mettere ING tra i protagonisti del wealth management in Italia.

Il 2026, l’anno del nuovo private banking di ING

Il terzo trimestre del 2026 sarà una data da segnare sul calendario per ING Italia. Il debutto del nuovo servizio di private banking punta a offrire un’esperienza completa e personalizzata, basata su competenze solide e tecnologie all’avanguardia per gestire patrimoni complessi. Non si tratta solo di prodotti finanziari, ma di un vero e proprio supporto consulenziale continuo nel tempo.

Con questo lancio, ING vuole costruire un rapporto diretto e duraturo con i clienti più sofisticati, sfruttando strumenti analitici e gestionali moderni. Il progetto non riguarda solo l’offerta di investimento, ma anche servizi a valore aggiunto come la pianificazione patrimoniale, fiscale e successoria. Con Mazzurana al timone della strategia d’investimento, ING si prepara a una fase di sviluppo che potrebbe cambiare il panorama competitivo, proponendo un modello di private banking solido e orientato al futuro.

Il ruolo di Cristina Mazzurana sarà decisivo in questa fase. La sua capacità di leggere e anticipare i movimenti del mercato aiuterà a calibrare l’offerta in modo flessibile e a sostenere la crescita del segmento. A pochi passi da questa nuova sfida, ING Italia conferma così la sua voglia di puntare sulle persone e sull’innovazione per emergere in un settore dove competenza e personalizzazione sono la chiave del successo.