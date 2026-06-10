Wall Street apre in rosso: Nasdaq cede lo 0,73% tra tensioni USA-Iran e vendite tech

Wall Street ha aperto la giornata con il segno meno, trascinata giù dalle vendite nel settore tecnologico e dal clima teso tra Stati Uniti e Iran. Il Dow Jones ha perso quasi lo 0,6%, scivolando a 50.543 punti, mentre il Nasdaq, più esposto alle oscillazioni tech, ha ceduto lo 0,73%, fermandosi a 25.479. Incertezza e prudenza hanno guidato gli investitori, alle prese con dati economici poco rassicuranti e un contesto geopolitico sempre più complicato. Il mercato, insomma, non ha trovato oggi motivi per sorridere.

Vendite tech, il ritorno della pressione

Il calo del Nasdaq evidenzia come il settore tecnologico sia tornato sotto pressione dopo un periodo di ripresa. Dietro questa flessione ci sono diversi motivi: la crescita più lenta delle grandi aziende tech, che pesano molto sull’indice, e la possibile stretta della Federal Reserve, che rende meno appetibili i titoli più rischiosi o di lungo termine.

A pesare anche i risultati trimestrali di alcune big tech, spesso al di sotto delle aspettative. Aumentano i dubbi sulle future politiche fiscali USA e sulla possibile stretta regolatoria che potrebbe colpire il settore. Tutto questo ha spinto gli investitori a vendere in modo più deciso. Il settore resta quindi fragile, con una volatilità che potrebbe continuare nei prossimi giorni, anche alla luce del quadro economico globale.

Stati Uniti e Iran, nuove tensioni che spaventano i mercati

Sul fronte geopolitico, le relazioni tra Stati Uniti e Iran si sono aggravate nelle ultime ore, alimentando un clima di incertezza che si riflette sui mercati finanziari mondiali. Le schermaglie e le dichiarazioni sempre più dure tra i due Paesi hanno riacceso i timori per gli approvvigionamenti energetici, visto il ruolo chiave del Medio Oriente nel mercato petrolifero.

Questa situazione ha fatto tornare la paura di una nuova escalation, con possibili ricadute sulla crescita globale e sui prezzi dell’energia. Di conseguenza, gli investitori hanno aumentato la loro avversione al rischio. L’incertezza politica e le tensioni militari hanno spinto molti a rivedere portafogli e strategie di investimento, contribuendo a un clima negativo che si riflette su azioni e materie prime.

Indici in calo, il mercato risente di tecnologia e geopolitica

I dati di apertura del Dow Jones, Nasdaq e S&P 500 mostrano come gli indici abbiano reagito subito agli sviluppi sul fronte tecnologico e geopolitico. Il Dow Jones, più legato ai settori industriale e finanziario, ha sofferto meno rispetto al Nasdaq, che raccoglie molte società tech di peso e più sensibili ai cambiamenti economici.

L’S&P 500, indice più ampio e diversificato, ha perso terreno in modo intermedio, segno che il clima di sfiducia coinvolge tutto il mercato azionario statunitense. I numeri indicano un riallineamento delle valutazioni in corso, guidato da preoccupazioni sia economiche sia politiche. Gli investitori restano con gli occhi puntati sulle prossime mosse, consci che quanto accade sul piano economico e diplomatico potrà influenzare pesantemente i mercati globali.