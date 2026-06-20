Selargius, record storico di oltre 3.000 spettatori per Capitani Coraggiosi al Teatro Si ’e Boi

Selargius, primavera 2026: oltre cinquemila presenze al teatro Si ’e Boi. Numeri che non lasciano spazio a dubbi. La rassegna “Capitani Coraggiosi” si è chiusa con un successo travolgente, trasformando la città in un vero e proprio polo del teatro per ragazzi. Le risate dei bambini hanno riempito le sale, mentre le famiglie si sono strette attorno a spettacoli pensati per crescere insieme.

Non è solo un dato di affluenza, ma un segnale forte: Selargius si conferma città che sa investire nella cultura come esperienza condivisa. Dietro a tutto questo c’è un lavoro paziente, una rete di insegnanti, artisti e operatori che hanno saputo trasformare il teatro in un luogo vivo, capace di unire e coinvolgere. Un successo che parla di futuro, di comunità e di identità.

Una programmazione ricca che ha attirato migliaia di spettatori

Da gennaio a maggio 2026, il teatro Si ’e Boi ha ospitato decine di spettacoli dedicati a bambini e adolescenti. Il calendario è stato vario: animazione, teatro d’attore, narrazione musicale e laboratori creativi si sono alternati per coinvolgere fasce d’età diverse, stimolando curiosità e partecipazione.

L’organizzazione è stata serrata, con repliche anche nei giorni prefestivi per venire incontro alle esigenze delle famiglie. Nel complesso, sono stati circa 15.000 gli ingressi registrati, un netto aumento rispetto agli anni passati. Non solo famiglie del territorio, ma anche scuole da tutta la Sardegna hanno affollato le poltrone del teatro, trasformando Selargius in un vero polo culturale.

Tra gli spettacoli più amati, “L’isola del coraggio” ha raccontato temi come l’amicizia e la scoperta di sé, mentre “Il segreto del bosco magico” ha puntato a sensibilizzare i più giovani sull’ambiente. Questo mix di divertimento e riflessione ha dato valore alla rassegna, mettendo in luce il teatro ragazzi come strumento educativo oltre che di svago.

Scuole e iniziative collaterali: la forza del progetto

Uno dei punti di forza della manifestazione è stata la stretta collaborazione con le scuole locali e regionali. Numerose classi hanno partecipato agli spettacoli, vivendo esperienze che andavano oltre la semplice visione. Sono stati organizzati incontri con registi, attori e autori, momenti in cui i ragazzi hanno potuto fare domande e approfondire temi culturali ed emotivi.

Parallelamente, i laboratori artistici hanno permesso ai giovani di scoprire cosa succede dietro le quinte: recitazione, scenografia, manipolazione di oggetti. Questi momenti hanno avvicinato pubblico e creatori, trasformando lo spettacolo in un’occasione di crescita personale.

Le scuole hanno anche giocato un ruolo da catalizzatore, diffondendo le informazioni tra le famiglie e stimolando la partecipazione. L’amministrazione comunale ha supportato il progetto con mostre e incontri pubblici, ampliando l’offerta culturale e rafforzando l’identità di Selargius come città che investe nella cultura dei più giovani.

Un’eredità culturale solida per il futuro del teatro ragazzi

Il successo di “Capitani Coraggiosi” 2026 ha acceso una nuova consapevolezza in città e confermato il teatro ragazzi come settore strategico. Numeri ed entusiasmo sono la base su cui costruire le prossime edizioni, stimolando investimenti e attenzione verso proposte pensate per il pubblico giovane.

Gli operatori coinvolti sottolineano l’importanza di mantenere vivo il legame tra arte ed educazione, creando spazi di crescita e confronto non solo per i bambini, ma per tutta la comunità. Nel calendario futuro si prevede inoltre una maggiore apertura verso collaborazioni con altre realtà teatrali regionali e nazionali, per ampliare l’offerta e alzare la qualità.

L’esperienza di Selargius non si ferma al successo di quest’anno: punta a costruire un patrimonio culturale duraturo, alimentato da una rete di relazioni e dalla voglia di fare del teatro un luogo di incontro e formazione per le nuove generazioni.