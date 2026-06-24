Cagliari terza in Italia per scuole a tempo pieno: record di abbandoni a Castello e San Michele

«Le periferie urbane raccontano storie diverse, spesso agli antipodi». La giornata nazionale dedicata a questi quartieri ha svelato un ritratto complicato dei servizi scolastici in città. Da un lato, c’è chi può vantare scuole efficienti, strutture moderne, programmi innovativi. Dall’altro, quartieri che arrancano, con edifici datati e poche opportunità per ragazzi e famiglie. Non si tratta solo di statistiche, ma di realtà concrete: scelte di gestione e distribuzione delle risorse che lasciano segni profondi. Per chi vive e lavora in queste zone, il problema è urgente e palpabile.

Scuole al centro e in periferia: un mondo a parte

Le periferie, spesso viste come aree più difficili da vivere, mostrano un gap netto rispetto al centro quando si parla di servizi scolastici. Qui le scuole arrancano con edifici datati e offerta ridotta di attività extra. Gli studenti devono fare i conti con trasporti poco efficienti, mense insufficienti e spazi spesso inadeguati per lezioni e laboratori. Tutto ciò va a influire non solo sull’apprendimento, ma anche sulle occasioni di socializzare e crescere culturalmente.

Nel frattempo, nelle zone centrali gli istituti possono contare su strutture moderne e personale più numeroso, offrendo un ventaglio più ampio di attività e supporto personalizzato. Questo crea un ambiente scolastico più stimolante e inclusivo. La disparità tra i quartieri si traduce così in condizioni educative molto diverse, con effetti che si riflettono sulle prospettive di vita di studenti e studentesse.

Le risposte delle istituzioni: progetti per ridurre il divario

Negli ultimi mesi, le amministrazioni comunali e le scuole hanno messo in campo diversi interventi per provare a colmare il divario tra quartieri. Si parla di ristrutturazioni nelle zone più trascurate e dell’installazione di tecnologie moderne per migliorare l’offerta didattica. Si è lavorato anche per potenziare i trasporti scolastici, così da facilitare gli spostamenti degli studenti nelle periferie.

Un altro fronte riguarda la sicurezza intorno alle scuole, con l’introduzione di sistemi di sorveglianza e la creazione di percorsi protetti per bambini e ragazzi. Inoltre, collaborazioni con associazioni e iniziative di coinvolgimento della comunità puntano a fare della scuola un punto di riferimento anche fuori dall’orario delle lezioni. L’obiettivo è costruire un ambiente più sano e accogliente, fondamentale per migliorare la qualità della vita nelle periferie.

Disuguaglianze scolastiche e coesione sociale: un legame stretto

Le differenze nei servizi scolastici non pesano solo sull’apprendimento, ma intaccano la coesione sociale della città. Avere accesso a un’istruzione di qualità è spesso la chiave per risalire la scala sociale e ridurre le disparità. Dove le scuole arrancano, le famiglie avvertono un limite in più alle proprie possibilità di crescita. Questo senso di abbandono può alimentare marginalità e insicurezza, soprattutto nei quartieri più svantaggiati.

La forbice tra scuole ben dotate e altre con carenze rischia di cristallizzare disuguaglianze per intere generazioni, minando il tessuto sociale e il futuro stesso dei quartieri. La percezione di un trattamento ingiusto genera disagio e tensioni, con riflessi anche sulla politica locale. Uniformare l’offerta scolastica diventa quindi una sfida fondamentale per mantenere l’equilibrio sociale nelle città di oggi.

Guardando avanti: un sistema scolastico più giusto e integrato

Il dossier presentato in occasione della giornata nazionale delle periferie urbane sottolinea con forza la necessità di interventi strutturali e coordinati per garantire pari accesso ai servizi scolastici. I dati confermano che investire in infrastrutture e servizi non solo migliora i risultati scolastici, ma rafforza anche il legame tra scuola e comunità. Un sistema integrato, che superi le barriere di luogo ed economia, è una leva cruciale per uno sviluppo urbano sostenibile.

Le strategie future dovranno puntare su una maggiore partecipazione delle comunità locali e sull’uso intelligente della tecnologia, per creare ambienti di apprendimento stimolanti e aperti a tutti. Solo con una visione complessiva si potrà contrastare la frammentazione sociale e offrire ai giovani pari opportunità di crescita. Il lavoro delle istituzioni deve essere costante e attento alle specificità di ogni quartiere, per evitare che le periferie restino marginali anche nel campo dell’istruzione.