Bachisio Bandinu e la lotta per la presidenza dell’Isre: il sogno sardo negato

La Sardegna non si arrende

È questa la frase che riecheggia tra le sue montagne, sulle sue coste e nei volti di chi la abita. Giovanni Lilliu, studioso attento, parlava di una «costante resistenziale» che attraversa l’isola, un filo invisibile che tiene insieme passato e presente. Non è solo l’isolamento geografico a difendere la lingua, le tradizioni e uno stile di vita unico. È una scelta consapevole: proteggere un’identità forte, radicata, che rifiuta di sciogliersi nella massa. Ogni angolo della Sardegna racconta questa lotta silenziosa, una battaglia che va avanti da generazioni.

Sardegna e dominazioni straniere: una storia di resistenza

La Sardegna ha visto passare di tutto: Fenici, Romani, Vandali, Bizantini, Arabi, Pisani, Aragonesi e infine i Savoia. Ognuno ha lasciato il segno, ma anche una tensione con la gente del posto. Nonostante le influenze, l’isola ha sempre opposto una forte resistenza culturale. La lingua sarda, con i suoi tanti dialetti, è sopravvissuta come scudo identitario, tenendo vivo un legame con una tradizione che non si è mai lasciata assorbire del tutto.

Le dominazioni non si sono limitate alla politica o alla guerra: spesso cercavano di spazzare via usi, credenze e modi di organizzare la società. La resistenza si è manifestata anche nella tutela delle tradizioni popolari. Giovani e anziani, nei villaggi e nelle campagne, hanno trasmesso storie, canti e norme che hanno permesso alla Sardegna di restare autonoma culturalmente, anche quando sembrava che tutto potesse crollare.

La lingua e le tradizioni, baluardi dell’identità isolana

La lingua sarda è uno dei simboli più forti di questa “costante resistenziale”. Nonostante l’italiano sia la lingua ufficiale, il sardo resiste, segno di un legame tenace con un passato antico. Non è solo un modo di parlare: è una barriera contro l’uniformità imposta da fuori.

Accanto alla lingua, le tradizioni culturali hanno un peso enorme. Feste religiose, sagre e riti portano con sé la storia delle comunità e i loro legami con la natura. Nei balli, nella musica e nelle arti manuali si riafferma ogni giorno un’identità che non è folklore, ma un patrimonio vero e proprio, che tiene insieme la gente e sfida il tempo.

Anche il sistema sociale, soprattutto nei piccoli centri, conserva riti e consuetudini che raccontano un’antica saggezza collettiva. Gli anziani sono i custodi di questa memoria, il ponte tra passato e presente. Questa combinazione di lingua, tradizione e legami sociali spiega perché la Sardegna sia un caso unico di resilienza culturale nel panorama italiano e mediterraneo.

Globalizzazione e identità: la sfida di oggi

Oggi la Sardegna si trova davanti a una sfida nuova: la globalizzazione e la diffusione di modelli culturali che rischiano di appiattire le differenze. Mass media e internet spingono verso un’uniformità che può far perdere il senso dell’identità locale. I giovani, attratti da modelli globali, sono a rischio di distacco dalle proprie radici.

Ma non tutto è perduto. Anzi, stanno nascendo nuove energie: scuole di lingua sarda, associazioni, festival e iniziative per recuperare le tradizioni dimostrano che la “costante resistenziale” non è finita, ma si sta reinventando. Si cerca un equilibrio tra apertura al mondo e rispetto delle origini, facendo della Sardegna un esempio di resistenza culturale moderna.

Le istituzioni locali spingono per più autonomia e per difendere le peculiarità del territorio. Riconoscere le unicità linguistiche e culturali diventa uno strumento per valorizzare e sviluppare l’isola, evitando che l’identità resti solo un ornamento per il turismo.

La resistenza culturale oggi: radici profonde e futuro

L’appartenenza alla terra è ancora fortissima in Sardegna, radicata in una società che tiene alto il valore dell’autenticità e della comunità. Ogni giorno, questa identità si vede nelle scelte di vita, nelle famiglie, nelle pratiche agricole e pastorali. Anche chi lascia l’isola porta con sé un legame profondo.

L’organizzazione sociale, con le sue regole e il ruolo centrale della famiglia, è un altro pilastro di questa resistenza culturale. Spazi, tempi e rituali della vita collettiva continuano a rinnovare questo patrimonio. Le nuove generazioni si trovano a confrontarsi con un’eredità complessa, che va difesa ma anche reinterpretata.

Dall’artigianato alle produzioni tipiche, dalla musica alla letteratura, la Sardegna mantiene un’identità riconoscibile e viva. Non è solo nostalgia o resistenza passiva, ma una strategia che ha tenuto in vita l’isola e la sua cultura nel contesto europeo. Oggi più che mai, questo patrimonio è una forza e una speranza per il futuro della Sardegna.