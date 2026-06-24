Biometano in Italia: incentivi e Pnrr accelerano ma obiettivi nazionali a rischio

Nel 2023 la produzione di biometano in Italia cresce, ma a un ritmo che delude le aspettative. Gli impianti faticano a decollare e i target fissati si allontanano, complicando una transizione energetica già complessa. Eppure, il biometano si ritaglia spazi sempre più ampi: dai trasporti all’industria, fino alla sicurezza energetica nazionale. Un ruolo cruciale, che conferma quanto questa fonte rinnovabile sia destinata a pesare nel futuro del Paese, nonostante gli ostacoli ancora da superare.

Ritardi e intoppi: perché il biometano fatica a decollare

La produzione di biometano in Italia sta arrancando rispetto alle scadenze previste. Dietro a questo slittamento non c’è un solo colpevole, ma una serie di ostacoli: burocrazia lenta, problemi tecnici e iter autorizzativi complicati. Realizzare gli impianti richiede tempo, soprattutto per rispettare standard ambientali rigorosi e per collegarsi correttamente alla rete nazionale.

Anche le frequenti modifiche normative, pur nate con buone intenzioni, hanno creato confusione tra chi opera nel settore. Questa incertezza frena gli investimenti e rende difficile pianificare strategie a lungo termine. Inoltre, i parametri stringenti per la qualità del biometano hanno alzato i costi e complicato ulteriormente il processo produttivo.

Il risultato? Gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima si allontanano. Il biometano, che doveva diventare una fonte chiave in tempi brevi, deve ora recuperare terreno, senza però sacrificare gli standard ambientali. Questo rallentamento pesa anche sulla riduzione della dipendenza dalle fonti fossili importate.

Trasporti in prima linea: il biometano spinge la mobilità verde

Nonostante la produzione ancora limitata, il biometano sta trovando un suo spazio importante nei trasporti. Aziende di trasporto pubblico, logistica e privati che puntano su una mobilità più sostenibile stanno aumentando l’uso di questo carburante “verde”. Le flotte di veicoli a gas naturale, adattate al biometano, crescono velocemente, spinte dalla riduzione delle emissioni e dagli incentivi statali.

Anche le regioni stanno investendo nelle infrastrutture, moltiplicando i punti di rifornimento nei principali snodi logistici del Paese. Questo rende più semplice e conveniente usare il biometano ogni giorno, favorendo la conversione delle flotte aziendali. Qui il biometano si presenta come un’alternativa concreta ai carburanti tradizionali, capace di abbattere l’impatto ambientale senza perdere in autonomia o prestazioni.

Il settore pubblico non resta a guardare: molte città italiane stanno inserendo il biometano nelle loro strategie di mobilità sostenibile, schierando autobus e veicoli municipali alimentati da questa fonte e contribuendo a migliorare la qualità dell’aria nelle aree urbane.

Industria e biometano: sfide e opportunità in crescita

Anche l’industria sta guardando con interesse al biometano. Sempre più aziende vogliono usarlo per ridurre emissioni e rendere più sostenibili i loro processi. Il biometano può sostituire il gas naturale in molte attività, dalla produzione di calore ai processi chimici, limitando l’impatto sul clima.

In particolare, chi lavora con rifiuti organici trova nel biometano una via per trasformarli in energia utile, unendo economia circolare e produzione sostenibile. Questo rende il biometano un’opzione appetibile per chi punta a modelli di business più responsabili.

Ma non è semplice: introdurre il biometano in fabbrica richiede investimenti in tecnologie per adattare gli impianti e nella formazione del personale. Le tecniche per purificare e migliorare il gas sono una sfida continua, necessaria per garantire qualità e affidabilità. L’innovazione sarà decisiva per accelerare l’uso industriale del biometano e superare gli ostacoli tecnici ancora presenti.

Sicurezza energetica: il biometano come leva per l’autonomia

In un momento segnato da tensioni geopolitiche e mercati energetici instabili, il biometano si fa spazio come risorsa strategica per la sicurezza energetica italiana. Produrre energia localmente aiuta a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, aumentando l’autonomia e la capacità di resistere a shock esterni.

Con il biometano si diversificano le fonti, diminuendo il rischio legato a crisi diplomatiche o oscillazioni improvvise dei prezzi. Guardando alla transizione energetica, questa risorsa rappresenta un passaggio importante verso un mix meno vulnerabile.

Per far decollare davvero la filiera, però, serve un impegno condiviso: amministrazioni locali, imprese e governo devono lavorare insieme. Serve pianificare infrastrutture dedicate e mettere a punto incentivi mirati, così da rafforzare il ruolo del biometano nella sicurezza energetica nazionale e garantire un equilibrio efficace tra produzione, distribuzione e consumo sostenibile.