Dinamo Sassari, Sardara: “Nessuna fine Brescia, puntiamo a un grande campionato e alla risalita immediata”

La Dinamo Sassari naviga acque agitate, dentro e fuori dal campo. Stefano Sardara, presidente della squadra, non ha usato mezzi termini in un’intervista recente: “Non si può più vivere di sola passione”. Le cifre parlano chiaro, e la forbice economica che separa i biancoblu dalle big del basket italiano si allarga di giorno in giorno. Non ci sono scorciatoie, solo scelte precise e strategie ben ponderate. Sardara lo sa bene: il futuro è una sfida concreta, da affrontare con i piedi ben piantati a terra.

Serie A basket, il gioco cambia: soldi e strategia pesano più delle vittorie

Il basket italiano è in piena trasformazione e questo impatta tutti, dalle grandi squadre delle città ai club di provincia come la Dinamo Sassari. Sardara non ha dubbi: oggi chi ha un budget più solido ha una marcia in più. La mancanza di fondi obbliga a decisioni attente su ogni fronte, dall’acquisto dei giocatori al modo di attirare sponsor e pubblico. Non basta più vincere sul campo, serve anche saper gestire il lato economico e commerciale.

Le società fuori dai grandi centri si trovano davanti a un muro difficile da superare: le grandi città crescono e si rafforzano, creando un gap che è complicato colmare. Serve professionalità a 360 gradi, dalla gestione degli impianti alla formazione dei giovani. E poi c’è la sfida dell’internazionalizzazione: un’opportunità, certo, ma che richiede visibilità e competitività per farsi spazio in un contesto globale. Sardara è chiaro: senza un sostegno economico adeguato, tornare ai vertici sarà una strada in salita.

Dinamo Sassari, tra sfide di oggi e strategie per domani

Il presidente ha voluto fare il punto sul presente e sul futuro del club sardo. Con un budget limitato, la Dinamo deve bilanciare risultati immediati e stabilità a medio termine. Non si possono prendere rischi che rischiano di compromettere tutto. L’obiettivo è restare in Serie A con i piedi ben piantati per terra.

Tra le priorità c’è il lavoro sul settore giovanile e gli investimenti sugli impianti. Puntare sui talenti locali significa anche garantire una base economica più sostenibile. La squadra attraversa una fase di rinnovamento, ma l’ambizione è chiara: costruire un gruppo competitivo che possa tenere testa alle grandi del campionato. Per farlo serviranno scelte oculate sul mercato e la capacità di valorizzare al meglio le risorse a disposizione.

Il legame con la Sardegna: il pubblico resta la forza della Dinamo

La Dinamo Sassari è profondamente legata al suo territorio. Sardara lo sottolinea con forza: il sostegno del pubblico e della comunità sarda è il patrimonio più importante, soprattutto nei momenti difficili. La collaborazione tra società, tifosi e istituzioni può fare la differenza, offrendo un sostegno concreto in un contesto dove le risorse non abbondano.

Nel club si è ben consapevoli che puntare troppo in alto senza basi solide può far crollare tutto. Per questo si lavora su un rapporto trasparente e continuo con il territorio, fatto di eventi, iniziative e attenzione ai valori sportivi e sociali. Questo modello di sostenibilità potrebbe essere un esempio anche per altre squadre di provincia che affrontano sfide simili nel basket italiano.

Gestione e finanze: una partita da vincere fuori dal campo

Sul piano organizzativo, la Dinamo deve muoversi in un mercato sempre più difficile. Sardara parla di strumenti di gestione moderni, necessari per garantire trasparenza e decisioni ragionate. Il rapporto con sponsor affidabili è fondamentale: senza un adeguato supporto economico, mantenere certi livelli diventa complicato.

I costi stanno salendo, dalla logistica agli ingaggi. Per restare competitivi, il bilancio va tenuto sotto controllo, evitando spese fuori misura. Sardara è netto: il club vuole trovare un equilibrio tra ambizioni sportive e prudenza finanziaria. La sostenibilità a lungo termine è l’unica strada per non compromettere il futuro della Dinamo, dove ogni errore può pesare molto.

Basket italiano 2024: Sardara racconta un movimento in bilico

Guardando al panorama nazionale, Sardara dipinge un quadro di tensioni e disparità tra club. C’è chi può investire molto e chi deve inventarsi soluzioni alternative per restare in corsa. Questo sta cambiando i ruoli e i valori tradizionali, spostando il focus sempre più sul business e sulla professionalità.

Le sfide del basket italiano non riguardano più solo il gioco, ma anche l’attrattività del prodotto, l’innovazione tecnologica e il rapporto con i media. Sardara insiste: bisogna trovare un equilibrio tra ambizione e realtà economica. Solo così squadre come la Dinamo possono sperare di restare a galla, senza perdere il supporto e l’entusiasmo del proprio territorio. Il tempo per adattarsi e crescere non è molto, altrimenti si rischia di restare fuori dalla partita nazionale.