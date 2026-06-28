F1 Gp Austria 2026: orario, griglia di partenza e diretta streaming del Gran Premio di oggi

George Russell ha dominato le qualifiche, conquistando la pole position sul circuito di Spielberg. Dietro di lui, la Ferrari di Charles Leclerc e un redivivo Lewis Hamilton sono pronti a ingaggiare una battaglia senza esclusione di colpi. Domenica 28 giugno, la Formula 1 torna in Austria per l’ottava gara del Mondiale 2026, e l’atmosfera è già carica di tensione. La griglia di partenza promette scintille: Mercedes e Ferrari si preparano a darsi battaglia fin dai primi metri, in uno scontro che potrebbe decidere molto del campionato.

Qualifiche: Mercedes detta il ritmo, Ferrari resta incollata

Oggi è stata la Mercedes a fare la voce grossa sulle qualifiche, con Russell che ha segnato il miglior tempo. Ha mostrato un ritmo costante e una gestione perfetta delle gomme, proprio mentre il sole saliva alto nel cielo. Dietro di lui, Leclerc ha tenuto il passo, lasciando un distacco minimo e confermando che la Ferrari resta competitiva, nonostante qualche grattacapo tecnico recente.

Lewis Hamilton, tornato in forma dopo un periodo a singhiozzo, si è piazzato terzo, a conferma della solidità del team tedesco. Da segnalare anche la bella prova di Kimi Antonelli, giovane promessa Mercedes, che scatterà dalla quarta posizione, guadagnandosi gli occhi degli addetti ai lavori.

Il circuito di Spielberg non perdona: curve veloci e tratti dove l’assetto va calibrato alla perfezione per non commettere errori. Le alte temperature hanno messo a dura prova i piloti, chiamati a dosare la potenza del motore senza perdere velocità sul rettilineo principale.

Griglia di partenza: strategie in gioco e possibili sorprese

Dietro ai primi quattro, la terza fila è occupata da altri protagonisti del Mondiale 2026. La lotta per i punti sarà dura soprattutto nelle posizioni subito fuori dal podio, dove un minimo errore può compromettere tutta la gara. Le scelte sulle gomme, calibrate sul caldo torrido del pomeriggio austriaco, saranno decisive.

Mercedes sembra ben organizzata, con un mix equilibrato di esperienza e giovani talenti, mentre la Ferrari punta tutto sulle prestazioni di Leclerc per rimettersi in corsa nella classifica costruttori. Il meteo stabile aiuta a mantenere un ritmo costante, ma non si possono escludere colpi di scena durante la gara, soprattutto in caso di incidenti o safety car.

Anche i team più indietro stanno studiando ogni dettaglio, pronti a cogliere ogni occasione. La competizione nel 2026 resta aperta fino alle posizioni meno sotto i riflettori. Le prossime ore saranno decisive per capire chi riuscirà a spingere oltre i limiti imposti da aerodinamica e motori.

Al via: partenza decisiva e passo gara sotto la lente

La partenza al Gran Premio d’Austria sarà cruciale. Il tracciato di Spielberg, con curve strette e rettilinei, premia chi riesce a ingaggiare subito il duello senza perdere posizioni. Russell parte favorito, ma Leclerc e Hamilton non hanno alcuna intenzione di mollare, mantenendo alta la tensione.

La gestione delle gomme sarà un elemento chiave: l’asfalto caldo consuma rapidamente il battistrada, mettendo alla prova le scelte delle squadre tra compound più duri o gomme più veloci ma più delicate. I pit-stop saranno momenti decisivi, dove rapidità e coordinazione dei box potranno ribaltare gli equilibri in pista.

Oltre a Mercedes e Ferrari, qualche outsider potrebbe inserirsi nelle zone punti sfruttando strategie alternative o cambi di scenario in gara. La lotta per i punti è sempre serrata, soprattutto in questa stagione 2026 caratterizzata da risultati incerti e prestazioni altalenanti.

La gara di oggi si presenta come uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Una griglia equilibrata e un contesto carico di tensione tengono gli appassionati con il fiato sospeso. Ogni curva, sorpasso e decisione tecnica peseranno nella corsa al titolo mondiale.