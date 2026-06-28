Marco Masini live ad Alghero il 19 agosto: musica d’autore all’anfiteatro Ivan Graziani

Il 19 agosto 2026, l’anfiteatro Ivan Graziani di Alghero si accenderà di note e applausi. Sul palco, Marco Masini, uno dei cantautori più amati degli ultimi trent’anni, porterà il suo tour estivo all’aperto. Sarà una serata da non perdere, fatta di energia e intensità, capace di coinvolgere chiunque ami la musica italiana. Gli organizzatori non hanno lasciato nulla al caso: da giugno a settembre, una serie di concerti in diverse città italiane animeranno l’estate. E già da luglio, chi segue Masini potrà immergersi nelle sue canzoni più celebri, ma anche scoprire nuovi brani, il tutto sotto un cielo stellato e con l’emozione a fare da colonna sonora.

Live 2026: il tour estivo prende il via da Alessandria

Il “Marco Masini – Live 2026” parte il 30 giugno dalla Cittadella di Alessandria. Da lì, il tour attraverserà alcune delle più belle località italiane, scelte non solo per il loro valore culturale ma anche per il fascino di una cornice estiva all’aperto. L’idea è quella di regalare al pubblico serate di musica sotto il cielo, in un clima rilassato e coinvolgente. Dietro ogni tappa c’è un’organizzazione attenta, con impianti audio all’avanguardia e scenografie che richiamano l’immagine e lo stile di Masini, per offrire uno spettacolo completo e di qualità.

Le date sono studiate anche per venire incontro alle esigenze di chi vuole partecipare: concerti nei weekend e qualche appuntamento la domenica sera, così da facilitare la presenza di un pubblico variegato. Alcune serate saranno inoltre dedicate a momenti speciali, con interpretazioni inedite di brani famosi, accompagnate da musicisti di primo piano.

L’anfiteatro Ivan Graziani, una cornice d’eccezione ad Alghero

Il concerto di Masini ad Alghero si svolgerà in uno dei luoghi più suggestivi della Sardegna settentrionale: l’anfiteatro Ivan Graziani. La struttura è famosa per la sua acustica naturale e per la bellezza architettonica che si fonde con il paesaggio circostante. Dal palco si domina il mare e si gode della vista sulla città vecchia, elementi che contribuiscono a rendere ogni spettacolo un’esperienza unica.

L’anfiteatro porta il nome di Ivan Graziani, un cantautore che ha lasciato un segno profondo nella musica italiana, un legame simbolico tra generazioni diverse di artisti. Lo spazio è perfetto per concerti intimi e coinvolgenti, grazie a una capienza che permette un rapporto diretto tra Masini e il pubblico. Per un interprete come lui, capace di trasmettere emozioni sincere e immediate, è la location ideale per esprimere tutta la sua arte.

Masini, una carriera solida e in continua evoluzione

Da più di trent’anni Marco Masini è un protagonista della musica italiana. Con brani che hanno fatto la storia, come “Vaffanculo” e “Bella stronza”, ha costruito una carriera fatta di testi intensi e melodie che restano impresse. Ma Masini non si è mai fermato: ha sempre cercato di rinnovarsi senza perdere la sua identità, portando in scena spettacoli che raccontano il suo percorso artistico e umano.

Il tour 2026 è un nuovo capitolo della sua esperienza live. Scegliere di suonare all’aperto durante l’estate significa voler creare momenti di festa e condivisione con il pubblico, in cui la musica diventa “un ponte tra generazioni diverse”. La sua capacità di raccontare sentimenti universali lo rende un punto di riferimento per molti ascoltatori, confermandolo come uno degli artisti più importanti del panorama nazionale.

L’appuntamento di Alghero si inserisce in questo cammino e sarà seguito con interesse da appassionati e addetti ai lavori. Un concerto di Marco Masini all’anfiteatro Ivan Graziani è una promessa di grande musica italiana, da vivere in uno spazio che unisce arte, cultura e natura.