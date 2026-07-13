Avis Sassari: screening gratuiti tiroideo, pneumologico e dermatologico il 18 luglio per donatori

A Roma, una nuova campagna di prevenzione sanitaria si fa strada tra le strade della città. Tre visite specialistiche gratuite, dedicate a tiroide, polmoni e pelle, sono pronte ad accogliere chiunque voglia controllare il proprio stato di salute. Spesso, queste malattie si manifestano senza segnali chiari, ecco perché intervenire prima può fare la differenza tra una cura efficace e problemi più seri. Non servono sintomi evidenti né limiti di età: basta la voglia di prendersi cura di sé. Dietro l’iniziativa ci sono strutture pubbliche, medici esperti e tecnologie all’avanguardia, tutte al servizio di uno screening mirato che punta dritto alla prevenzione.

Tiroide sotto controllo: perché non trascurare la piccola grande ghiandola

La tiroide è piccola ma ha un ruolo chiave nel regolare il metabolismo e tante funzioni vitali. Problemi come ipotiroidismo, ipertiroidismo o noduli possono pesare sul benessere generale. Le visite gratuite prevedono un esame clinico accurato, con valutazione e raccolta della storia personale. Si esegue anche l’ecografia tiroidea, per scoprire eventuali anomalie strutturali. Gli specialisti sottolineano quanto sia importante questo controllo, soprattutto se in famiglia ci sono stati casi, oppure se si notano cambiamenti improvvisi di peso, stanchezza o battito irregolare. Intervenire presto può evitare complicazioni serie, dai disturbi cardiaci all’infertilità. Le visite sono aperte a tutti, senza bisogno di prescrizione.

Polmoni in primo piano: la prevenzione che fa la differenza

Le visite gratuite dedicate ai polmoni e alle vie respiratorie puntano a scovare disturbi come asma, broncopneumopatia cronica ostruttiva o infezioni respiratorie che spesso passano inosservati finché non sono gravi. Tra gli esami offerti c’è la spirometria, che misura la capacità respiratoria e individua ostruzioni. Si approfondisce anche la storia clinica, con attenzione a sintomi come tosse persistente, affanno o senso di costrizione al petto. Questo screening è particolarmente importante per fumatori, chi lavora in ambienti con sostanze nocive o chi ha avuto problemi respiratori in passato. Le visite includono consulenze personalizzate e indicazioni sulle terapie, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare sull’importanza di prendersi cura dei polmoni.

Pelle sotto esame: riconoscere i campanelli d’allarme e agire in fretta

L’ultimo appuntamento riguarda la pelle, spesso il primo segnale di problemi di salute più seri. Il controllo dermatologico gratuito serve a individuare lesioni sospette, nei irregolari o altre anomalie cutanee. Gli specialisti effettuano un esame visivo approfondito, usando anche la dermatoscopia per vedere dettagli che a occhio nudo sfuggono. Questo tipo di screening è fondamentale per scoprire melanomi e tumori cutanei nelle fasi iniziali, aumentando molto le chance di guarigione. Particolare attenzione viene data anche a igiene e cura della pelle, con consigli pratici per tutte le età. L’invito è rivolto in particolare a chi ha pelle sensibile, è soggetto a eritemi solari o ha familiarità con patologie cutanee.

Questa serie di visite gratuite a Roma è un passo importante per diffondere una vera cultura della prevenzione, dove il controllo medico diventa un’abitudine e non un’eccezione. Un’occasione per fermarsi, confrontarsi con gli esperti e ottenere diagnosi affidabili, investendo davvero sulla propria salute a lungo termine.