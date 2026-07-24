Dazi Usa del 10% sul Pecorino Romano: il Consorzio lancia l’appello alla politica e agli aiuti regionali

Gli Stati Uniti hanno appena annunciato un dazio del 10% sul Pecorino Romano importato. Una mazzata pesante, che rischia di mettere in ginocchio un settore già fragile come quello lattiero-caseario italiano. Il Consorzio di tutela, senza mezzi termini, lancia l’allarme: servono risposte immediate dalle istituzioni, nazionali e regionali. Perché dietro questa decisione c’è il rischio concreto di nuove tensioni in un comparto che fatica a reggere il peso di crisi e concorrenza.

Dazi Usa: cosa cambia per il Pecorino Romano

Dal 2024, ogni forma di Pecorino Romano spedita negli Stati Uniti sarà soggetta a un aumento del 10% delle tariffe doganali. La mossa rientra in una più ampia guerra commerciale che rischia di tagliare le gambe alle esportazioni italiane. Gli Usa rappresentano un mercato fondamentale per questo formaggio, con volumi di vendita cresciuti negli ultimi anni.

I produttori, soprattutto nel Lazio, in Sardegna e in Toscana, vedono il dazio come un vero e proprio ostacolo. Un colpo che può compromettere la competitività del prodotto all’estero, costringendo le aziende a rivedere prezzi e canali di vendita proprio mentre la domanda internazionale mostrava segnali di crescita. Non è solo una questione di numeri: il formaggio rischia di diventare percepito come più caro, con un danno all’immagine che pesa quanto quello economico.

Il Consorzio ha già inoltrato richieste formali ai Ministeri dello Sviluppo Economico e delle Politiche Agricole, sottolineando l’urgenza di misure per limitare i danni. Tra le proposte, incentivi per i produttori e campagne di promozione sui mercati alternativi.

Il Consorzio chiama la politica: serve un aiuto concreto

Il Consorzio Tutela Pecorino Romano lancia un grido d’allarme. La decisione americana potrebbe vanificare anni di lavoro dedicati a far conoscere e apprezzare il prodotto nel mondo. Il dazio non solo alzerà i prezzi, ma rischia di far calare la domanda negli Usa, spostando i consumatori verso formaggi concorrenti, più economici. Il risultato? Perdita di quote di mercato e un duro colpo soprattutto per le piccole e medie imprese.

Per questo, il Consorzio chiede alla politica italiana un impegno chiaro: sostegno economico immediato e misure strutturali per rafforzare il comparto. Tra le richieste ci sono sgravi fiscali, fondi per la promozione internazionale e percorsi formativi per gli addetti ai lavori.

Non manca poi un appello alla Regione Lazio, cuore della produzione di Pecorino Romano, perché intervenga con risorse e iniziative mirate. La Regione è chiamata a supportare allevatori e caseifici con programmi di assistenza tecnica e finanziamenti. In passato, interventi simili hanno dimostrato di aiutare le imprese agricole a superare periodi difficili.

Strategie per reagire e rilanciare il Pecorino Romano

Il settore caseario sta già studiando contromisure per limitare gli effetti del dazio. Una strada è quella di guardare oltre gli Stati Uniti, puntando su mercati europei, asiatici e mediorientali dove cresce la domanda di prodotti tipici italiani.

Parallelamente, si intensificano le campagne di comunicazione e marketing per mantenere alta la visibilità del Pecorino Romano. Rafforzare il legame con la denominazione di origine protetta resta fondamentale per sottolineare qualità e autenticità.

Si investe anche sull’innovazione produttiva, adottando tecnologie che migliorino efficienza e sostenibilità. Un passo necessario non solo per contenere i costi, ma anche per rispondere alle aspettative di consumatori sempre più attenti all’origine e ai metodi di produzione.

Infine, resta aperta l’ipotesi di un confronto diplomatico tra Italia e Stati Uniti. Eventuali negoziati potrebbero portare a una revisione delle tariffe, ma per ora non ci sono segnali concreti di apertura.

La situazione è complessa. Il Pecorino Romano si trova davanti a una sfida importante, che richiede un impegno condiviso per difendere un’eccellenza italiana su un mercato chiave come quello americano. Le prossime mosse della politica e del Consorzio saranno decisive per tracciare una strada di rilancio.