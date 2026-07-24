Fotovoltaico in Italia: crescita nelle fabbriche, calo nelle abitazioni con la Lombardia leader

L’Italia del fotovoltaico corre a due velocità. Le grandi aziende e i centri commerciali stanno investendo forte, montando nuovi pannelli solari a ritmo sostenuto. Nel frattempo, però, le installazioni nelle abitazioni private stanno diminuendo. Nel 2024 i dati non lasciano dubbi: l’energia solare si fa strada soprattutto nel mondo industriale, mentre nelle case si affacciano difficoltà che rallentano la crescita. La Lombardia guida la classifica per potenza installata, ma solo nel settore commerciale. Un segnale chiaro: il fotovoltaico è diventato una realtà consolidata per le imprese, ma fatica ancora a entrare nelle mura domestiche.

Lombardia, la locomotiva del fotovoltaico industriale e commerciale

La Lombardia conferma il suo primato come regione con più potenza fotovoltaica installata, soprattutto in ambito industriale e commerciale. Qui grandi fabbriche e catene di negozi hanno puntato forte sul solare per tagliare i costi energetici e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. A spingere questa crescita sono stati anche gli incentivi regionali e una maggiore attenzione delle imprese verso la sostenibilità. Milioni di euro sono stati investiti in pannelli montati su tetti e superfici disponibili, trasformando la Lombardia in un hub importante per l’energia pulita.

Dietro questo boom c’è una strategia chiara: integrare produzione energetica e attività economica, spingendo verso un modello più verde e resistente. Ma la crescita nelle abitazioni private non tiene il passo, restando molto più lenta e mettendo in luce una differenza nelle priorità tra aziende e cittadini.

Case in frenata: il fotovoltaico domestico perde terreno

Mentre l’industria corre, le installazioni di pannelli solari sulle abitazioni rallentano nel 2024. In tanti sembrano mettere il freno all’adozione del fotovoltaico in casa. Le ragioni? Non mancano: l’incertezza sulle agevolazioni fiscali, i costi iniziali ancora alti e la burocrazia complessa scoraggiano molti. A pesare anche l’aumento dei prezzi delle materie prime e dei componenti, aggravato dalle tensioni internazionali e dai problemi nelle forniture.

Questo rallentamento frena la diffusione del solare domestico, soprattutto in zone dove l’autoconsumo potrebbe crescere e le famiglie guadagnare autonomia energetica. Nonostante gli spazi disponibili per installare i pannelli, molte case non sfruttano appieno questa opportunità. A soffrire di più sono le regioni fuori dal podio del fotovoltaico industriale, segno che serve un cambio di passo nelle politiche di supporto al settore residenziale.

Perché industrie e privati vanno in direzioni opposte

Dietro il successo dell’industria e il calo nelle abitazioni ci sono motivi concreti. Le aziende hanno più soldi da investire e pensano a lungo termine: “sanno che i pannelli ridurranno la bolletta e garantiscono un ritorno economico.” Inoltre, dispongono di grandi superfici già pronte per ospitare gli impianti, cosa che facilita il lavoro.

Per i privati, invece, la situazione è diversa. Il guadagno economico è visto spesso come lento e incerto. A complicare le cose ci sono permessi da ottenere, regole condominiali e vincoli urbanistici che rallentano tutto. La diminuzione degli incentivi e una comunicazione poco chiara sulle opportunità non aiutano a mantenere alto l’interesse. In più, la paura di dover affrontare una manutenzione complicata e la mancanza di informazioni spingono molte famiglie a rinunciare.

Queste differenze spiegano perché, nel 2024, il mercato del fotovoltaico premia le grandi superfici industriali e commerciali, lasciando indietro il settore domestico.

Cosa serve per far ripartire il fotovoltaico nelle case

Se vogliamo invertire la rotta e rilanciare il solare nelle abitazioni, servono misure mirate. Incentivi fiscali più chiari e mirati, procedure più snelle e campagne informative efficaci potrebbero aiutare a superare gli ostacoli. Anche tecnologie più semplici e a basso costo, adatte a spazi piccoli, potrebbero spingere più famiglie a investire.

Un ruolo importante lo possono giocare i comuni e le amministrazioni locali, favorendo installazioni su larga scala in condomini e abitazioni collettive. Con i costi dell’energia in aumento e le preoccupazioni per il clima, il fotovoltaico domestico ha un grande potenziale per migliorare l’efficienza energetica del Paese.

Il mercato ha bisogno di interventi concreti per crescere anche nelle case. Senza un cambiamento, l’Italia rischia di affidarsi sempre più solo alle produzioni industriali, lasciando indietro una fetta importante di consumatori.

—

Il quadro attuale mostra un settore fotovoltaico in crescita ma segnato da forti disuguaglianze. La Lombardia guida il comparto industriale e commerciale, mentre nelle famiglie la diffusione del solare rallenta. Il futuro dipenderà dalla capacità delle istituzioni di riconoscere queste differenze e di mettere in campo politiche efficaci, capaci di portare i vantaggi del solare a tutti, nessuno escluso.