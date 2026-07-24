San Pietroburgo sotto attacco: droni ucraini incendiano magazzino Wildberries nella regione di Leningrado

Il cielo sopra la regione di Leningrado si è tinto di fumo nero venerdì mattina, quando un magazzino Wildberries è stato colpito da un attacco con droni. Le fiamme, alte e minacciose, hanno trasformato una mattinata tranquilla a pochi chilometri da San Pietroburgo in un momento di allarme. Due colonne di fumo si sono levate nette, visibili da lontano, mentre la zona si è improvvisamente animata di sirene e mezzi di soccorso. Non è un caso isolato: è il quinto magazzino Wildberries colpito in poche settimane. Le autorità sono subito scese in campo per spegnere l’incendio e valutare l’entità dei danni.

Attacco con droni nella regione di Leningrado: cosa è successo

L’attacco è stato portato a termine nelle prime ore di venerdì 24 luglio, nella periferia di San Pietroburgo. Fonti ufficiali confermano che sono stati usati droni per colpire direttamente il magazzino Wildberries, uno dei più grandi distributori online in Russia. Le due colonne di fumo alte e dense hanno subito attirato l’attenzione di residenti e soccorritori. Le fiamme si sono diffuse rapidamente, complicando le operazioni di spegnimento a causa della grande quantità di merci e materiali immagazzinati.

Quella zona ha un valore strategico importante, e il magazzino è un nodo chiave nella catena di distribuzione di Wildberries. L’attacco segna un’escalation di tensioni in una regione già segnata da frequenti sabotaggi e controffensive tra Russia e Ucraina. Colpire un punto logistico così vicino a San Pietroburgo mostra la volontà di infliggere danni mirati alle infrastrutture commerciali russe.

Il colpo a Wildberries: ripercussioni sulla logistica e sul mercato

Wildberries, gigante del commercio elettronico in Russia, si trova ora con una rete logistica sempre più fragile. Questo è il quinto magazzino danneggiato in poco tempo, e la situazione mette a rischio la capacità dell’azienda di assicurare consegne puntuali. La perdita di spazi per lo stoccaggio e la distruzione di merci potrebbero causare ritardi pesanti, con effetti diretti sul mercato e sui consumatori che si affidano a Wildberries per i loro acquisti quotidiani e stagionali.

La logistica è il cuore del successo di Wildberries. La crescita dell’azienda si è basata su una rete capillare di magazzini distribuiti sul territorio, che gestiscono milioni di ordini ogni giorno. Ogni attacco aumenta non solo i costi economici, ma anche quelli strategici, costringendo l’azienda a correre ai ripari per limitare i danni al servizio.

Questo episodio riporta al centro il tema della sicurezza delle infrastrutture critiche. La protezione contro gli attacchi di droni diventa una priorità per chi gestisce la logistica in Russia. Wildberries dovrà investire in nuove tecnologie e sistemi di controllo per evitare che simili episodi si ripetano.

Emergenza e risposta delle autorità: intervento rapido ma rischi ancora alti

Subito dopo l’attacco, vigili del fuoco e forze dell’ordine della regione di Leningrado si sono precipitati sul posto. La risposta è stata veloce, nonostante le difficoltà legate all’intensità e alla portata dell’incendio. Le colonne di fumo hanno reso necessario evacuare temporaneamente alcune zone limitrofe per la sicurezza dei cittadini.

Al momento le autorità non segnalano vittime, ma le verifiche sono ancora in corso per capire l’entità dei danni. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore, con squadre specializzate che hanno dovuto affrontare materiali molto infiammabili. Parallelamente, sono partite le indagini per chiarire la dinamica dell’attacco, analizzando i resti dei droni e raccogliendo immagini dalle telecamere di sorveglianza.

Il coordinamento tra i vari enti ha funzionato bene, ma il rischio di nuovi attacchi resta alto. Per questo motivo le autorità locali hanno annunciato un rafforzamento delle misure di sicurezza intorno ai siti strategici, in particolare quelli legati alla logistica e al commercio elettronico.

Un colpo simbolico ed economico che scuote la regione

Colpire un magazzino come questo significa molto più che provocare danni materiali. È un attacco diretto alla capacità operativa di una grande azienda e un segnale politico in un contesto di crisi internazionale. Per Wildberries, i danni si traducono in problemi di approvvigionamento, possibili aumenti dei prezzi e una perdita di fiducia tra i clienti.

Sul fronte economico, questa serie di attacchi può rallentare non solo Wildberries ma tutto il settore della logistica in Russia, pilastro fondamentale della distribuzione nazionale. Interruzioni come incendi o attacchi con droni creano disagi nei rifornimenti e mettono a rischio rapporti con fornitori e partner.

A livello simbolico, colpire magazzini alle porte di San Pietroburgo evidenzia quanto siano diventate vulnerabili zone un tempo considerate sicure. Il messaggio è rivolto alle autorità di Mosca e alle imprese russe: la guerra ha aperto un nuovo fronte dove le infrastrutture diventano bersagli strategici. Il colpo inferto scuote la percezione di stabilità e controllo sul territorio, alimentando un clima di incertezza che potrebbe protrarsi per gran parte del 2024.