Sicurezza in Mare al Poetto: Giornata Mondiale per Prevenire l’Annegamento a Quartu Sant’Elena

Il sole picchia forte sulla spiaggia del Poetto a Quartu Sant’Elena, dove si è svolta una giornata dedicata a un tema che non ammette distrazioni: la prevenzione degli annegamenti. È il 25 luglio, la data scelta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per mettere in luce un pericolo spesso sottovalutato. Famiglie con bambini, istruttori e volontari si sono radunati fin dal mattino, animati da un obiettivo preciso. Non si tratta solo di sensibilizzare, ma di trasmettere conoscenze e strumenti concreti per stare al sicuro in acqua. Tra giochi educativi, esercitazioni e momenti di confronto, la spiaggia si è trasformata in un’aula a cielo aperto, dove la cultura del mare diventa patrimonio di tutti.

Insegnare ai bambini a riconoscere i pericoli del mare

L’attenzione era soprattutto sui più piccoli, protagonisti di laboratori, giochi e incontri con soccorritori esperti. L’intento era semplice ma fondamentale: far capire ai bambini come muoversi in sicurezza lungo la costa, riconoscere correnti pericolose, segnali d’allarme e sapere come comportarsi in caso di emergenza. I volontari della Croce Rossa e di altre associazioni hanno mostrato, con esempi concreti e simulazioni, come intervenire prontamente e chiedere aiuto. Le attività coinvolgevano anche i genitori, creando un dialogo diretto sul valore della prevenzione, essenziale per evitare incidenti.

Per tutta la mattinata, la spiaggia si è trasformata in una vera aula all’aperto, con cartelloni e postazioni informative. L’approccio educativo era calibrato per stimolare la curiosità senza creare paura, anzi rafforzando il rispetto e la conoscenza del mare. Particolarmente apprezzati sono stati i momenti dedicati alla spiegazione delle bandiere di segnalazione, con esempi chiari per distinguere le situazioni pericolose da quelle sicure per la balneazione.

Istituzioni e volontari uniti per la sicurezza in spiaggia

L’evento ha visto la partecipazione attiva delle autorità locali, delle forze dell’ordine e delle associazioni di volontariato. Il Comune di Quartu Sant’Elena ha ribadito il proprio impegno nel garantire un ambiente balneare sicuro, investendo in strutture di salvataggio e campagne informative rivolte sia ai residenti sia ai turisti. Sono stati messi in luce i protocolli per monitorare il mare e intervenire rapidamente in caso di emergenze.

Il coordinamento tra enti pubblici e soccorritori è stato uno dei temi chiave della giornata, sottolineando l’importanza di una rete efficiente e preparata. Nel corso della mattinata, le dimostrazioni di tecniche di salvataggio e la presentazione delle dotazioni dei bagnini hanno mostrato come funziona un sistema di sicurezza integrato. Il contributo dei volontari è stato riconosciuto come fondamentale per mantenere alta l’attenzione e diffondere una cultura della sicurezza.

La Giornata Mondiale come stimolo per una prevenzione continua

Istituita nel 2023, la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento risponde all’esigenza crescente di sensibilizzare su rischi e comportamenti in acqua. La scelta del Poetto di Quartu Sant’Elena per questo appuntamento non è casuale, vista l’affluenza massiccia di bagnanti durante l’estate, spesso poco informati su come muoversi in sicurezza.

L’iniziativa ha messo in evidenza le criticità più comuni: scarsa conoscenza delle condizioni del mare, uso errato dei dispositivi di galleggiamento e mancanza di sorveglianza in alcune aree. L’evento ha lanciato un messaggio chiaro: la prevenzione è responsabilità di tutti. Ogni bagnante deve conoscere i rischi e adottare comportamenti prudenti, mentre le istituzioni devono continuare a investire in informazione e formazione. L’annegamento si può prevenire, con informazione, preparazione e collaborazione costante tra cittadini e operatori.

Nel pomeriggio sono proseguiti momenti di confronto e si è parlato di futuri appuntamenti per mantenere alta l’attenzione su questo tema. La sicurezza in mare resta una questione aperta e prioritaria, soprattutto in zone molto frequentate come quella di Quartu Sant’Elena.