Ministero ricorre contro sconto pena di 6 giorni a Gianni Alemanno: “È accanimento”

Quando il Ministero della Giustizia impugna una riduzione di pena, la notizia diventa subito un caso. È quello che è successo a Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, appena uscito dal carcere di Rebibbia dopo quasi due anni per traffico di influenze illecite. I Carabinieri di Monte Mario gli hanno notificato un atto che riapre una ferita appena rimarginata: il Ministero ha fatto ricorso in Cassazione contro quei sei giorni di sconto concessi dal Tribunale di Sorveglianza. La motivazione? Le condizioni di detenzione considerate disumane. Alemanno non ci sta, parla di ingiustizia e punta il dito contro una macchina giudiziaria che, a suo dire, fa un passo indietro proprio quando sembrava che la pagina fosse stata voltata.

Sei giorni in ballo: il ricorso che riapre la partita

Tutto nasce dalla decisione del Tribunale di Sorveglianza che ha ridotto di sei giorni la pena di Alemanno, motivando la scelta con le condizioni difficili e sovraffollate del carcere. Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria aveva già provato a far saltare questa riduzione, ma il tribunale aveva respinto il ricorso il 10 giugno. Ora però il Ministero della Giustizia ha alzato la posta, portando la questione davanti alla Cassazione, con l’obiettivo di annullare la riduzione e far scontare all’ex sindaco quei pochi giorni in più.

La vicenda ha acceso un vero e proprio scontro istituzionale. Alemanno parla di “accanimento incredibile” e si chiede il perché di tanta ostinazione su una questione che riguarda soltanto sei giorni di pena. L’ex primo cittadino si interroga se dietro al ricorso ci sia una motivazione politica o solo un automatismo burocratico, soprattutto considerando che il problema del sovraffollamento nelle carceri italiane è noto e ben documentato. La riduzione della pena per condizioni carcerarie degradanti è una prassi ormai consolidata, pensata per attenuare gli effetti di una detenzione spesso disumana.

Carceri al limite: oltre la riduzione, il nodo vero del sovraffollamento

Alemanno coglie l’occasione per riaccendere il dibattito sulle condizioni delle carceri italiane. Il ricorso ministeriale su una questione così minuta, dice, è un’esasperazione ingiustificata. Sottolinea il divario tra le risorse spese per contestare sei giorni di pena e il problema reale: carceri piene all’inverosimile e condizioni di vita che spesso violano i diritti più elementari. Queste difficoltà, spiega, hanno spinto la giustizia a prevedere strumenti come la riduzione di pena per mitigare una detenzione percepita come crudele.

L’ex sindaco esprime delusione per un Ministero che sembra ignorare questa realtà o che preferisca adottare una linea dura, quasi punitiva, verso chi prova a denunciare queste criticità dall’interno. Alemanno vuole incontrare personalmente Carlo Nordio, ministro della Giustizia, per spiegare la gravità della situazione e proporre soluzioni più concrete. Il suo intervento richiama l’attenzione su un problema che tocca migliaia di detenuti e apre a un possibile confronto istituzionale sulle politiche carcerarie.

L’avvocato di Alemanno: “Situazione inconcepibile, la legge è chiara”

Edoardo Albertario, legale di Alemanno, definisce la vicenda “inconcepibile”. Spiega che la riduzione della pena è stata concessa sulla base di norme ormai consolidate, che riconoscono come trattamento inumano la detenzione in spazi inferiori a tre metri quadri per detenuto. Questo principio è sostenuto dalla giurisprudenza italiana e dalle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Albertario si dice sorpreso dal nuovo ricorso, che a suo avviso ignora il merito della questione: la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti. Da anni, aggiunge, la giurisprudenza si è allineata nel riconoscere la necessità di misure compensative in caso di sovraffollamento e condizioni non conformi. La riduzione di quei sei giorni ha quindi una solida base giuridica e risponde a un’esigenza di rispetto dei diritti umani. La decisione della Cassazione, attesa a breve, sarà decisiva per confermare o ribaltare questa linea.

Il Ministero: “Disguido burocratico”, indagine interna e revoca del ricorso

Il Ministero della Giustizia ha fatto sapere che il ministro Carlo Nordio non era informato del ricorso in Cassazione presentato contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza su Alemanno. Si tratta, secondo una nota ufficiale, di un “disguido burocratico” interno al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Per fare chiarezza, è stata avviata un’indagine interna per capire chi abbia dato il via al ricorso e come.

Nel frattempo, Nordio ha ordinato la revoca immediata del ricorso e ha manifestato l’intenzione di incontrare personalmente Alemanno per discutere la questione. Il Ministero ha anche avviato una verifica sul sistema di calcolo degli spazi nelle celle, per rivedere i criteri che definiscono le condizioni di detenzione. Un passo nato proprio dalle osservazioni avanzate da Alemanno, ritenute serie e meritevoli di attenzione.

Questo cambio di rotta segna una presa di coscienza politica sul problema del sovraffollamento nelle carceri e apre a un dialogo con chi ha vissuto in prima persona queste difficoltà. La collaborazione tra istituzioni potrebbe così portare a soluzioni più concrete per migliorare la vita dei detenuti e rispettare le norme nazionali e internazionali.