Molentargius: 2 milioni per restaurare i ponti e proteggere gli habitat naturali

A Cagliari, il Parco Naturale Molentargius-Saline si prepara a un cambiamento decisivo. Due milioni di euro, una cifra che promette di dare respiro a uno degli ecosistemi più delicati della Sardegna. Qui, tra stagni e saline, vivono specie rare, spesso minacciate dall’impatto crescente delle attività umane. L’obiettivo è chiaro: ridurre questa pressione e mettere in sicurezza le zone di nidificazione degli uccelli, custodi silenziosi di questo territorio. Un passo importante, non solo per proteggere la biodiversità, ma per garantire che questo angolo di natura continui a esistere, intatto, anche negli anni a venire.

Due milioni per il Molentargius: dove andranno i fondi

L’assessorato regionale dell’Ambiente ha messo sul piatto 2 milioni di euro per diversi progetti di tutela nel Parco Molentargius-Saline, un’area che conta a livello regionale e nazionale. I soldi serviranno a limitare l’interferenza dell’uomo, spesso troppo pesante nelle zone più delicate del parco, soprattutto nelle aree di riproduzione di uccelli migratori e stanziali. L’obiettivo è chiaro: mettere in campo misure che contrastino i danni causati da traffico fuori controllo, attività ricreative non regolate e altri disturbi.

Tra gli interventi previsti, ci sono barriere per contenere il pubblico lungo i sentieri autorizzati, cartelli informativi e dissuasivi, e sistemi di monitoraggio ambientale. L’idea è trovare un equilibrio tra turismo e didattica da un lato, e protezione degli habitat dall’altro, evitando impatti negativi su flora e fauna. Saranno messi in atto anche protocolli di gestione per tutelare le zone di nidificazione, garantendo tempi di tranquillità e sicurezza alle specie protette.

Come si proteggeranno le aree di nidificazione

Il progetto punta a ridurre i danni causati dall’uomo alle delicate dinamiche naturali del parco. Si individueranno le aree più vulnerabili, dove nidificano fenicotteri rosa, germani e altri uccelli acquatici. In questi spazi saranno adottate restrizioni temporanee o permanenti per evitare disturbi durante le fasi critiche della riproduzione.

Il finanziamento prevede anche risorse per programmi educativi e campagne di sensibilizzazione rivolte a visitatori e comunità locali. Attraverso iniziative mirate si vuole far capire il valore della biodiversità e l’importanza di comportamenti rispettosi durante la visita, così da ridurre i rischi di danni all’ambiente. A scuola, nelle associazioni e tra gli operatori turistici si diffonderà una cultura condivisa di tutela.

In parallelo, aumenteranno i controlli e il monitoraggio, con personale formato per gestire intrusioni e atti di vandalismo. Telecamere di sorveglianza e pattuglie ambientali assicureranno una presenza costante, fondamentale per intervenire subito e prevenire degrado. Questa serie di azioni concrete mira a mantenere un equilibrio duraturo tra presenza umana e salute del parco.

Il valore del Molentargius per Cagliari: natura, storia e città

Il Parco Molentargius-Saline è un polmone verde vitale per l’area metropolitana di Cagliari. Gli stagni salmastri, le zone umide e le dune attorno rappresentano un rifugio prezioso per tante specie di animali e piante. Oltre al valore naturalistico, il parco ha un ruolo culturale e sociale importante, offrendo spazi per attività ricreative, educative e scientifiche.

Le saline storiche, oggi parte integrante del parco, raccontano una lunga tradizione legata all’economia locale e sono diventate attrazioni per turisti e cittadini. Grazie alle recenti iniziative di tutela e valorizzazione, il Molentargius è diventato meta di osservatori naturalisti e appassionati di birdwatching. Proteggere le aree di nidificazione e ridurre l’inquinamento acustico e luminoso sono passi fondamentali per mantenere le specie e l’attrattività del luogo.

La collaborazione tra enti pubblici, associazioni ambientaliste e comunità locali è un esempio concreto di partecipazione e gestione condivisa che aiuta a diffondere pratiche sostenibili. La sicurezza e il decoro che derivano dalla protezione del parco migliorano la qualità della vita in città, valorizzando l’intero patrimonio ambientale di Cagliari e dintorni.