Dispersi sul Monte Margiani a Villacidro: salvati tre escursionisti in difficoltà

Il sole stava calando quando tre escursionisti si sono ritrovati smarriti sul Monte Margiani, a Villacidro. I sentieri, noti per la loro bellezza ma anche per la loro difficoltà, hanno giocato loro un brutto scherzo: l’orientamento è svanito e la via del ritorno si è fatta invisibile. Con il terreno bagnato e scivoloso, ogni passo diventava un rischio. Il soccorso è scattato proprio in quel momento, in una zona dove muoversi è tutt’altro che semplice.

Monte Margiani, un territorio ostico e poco segnato

Il Monte Margiani, nei dintorni di Villacidro, è noto per i suoi paesaggi aspri e i sentieri poco frequentati. Qui si alternano boschi fitti a pareti rocciose, con viste spettacolari ma anche insidie nascoste. Chi si avventura da queste parti deve fare i conti con una segnaletica spesso assente o confusa, un problema serio soprattutto per chi non conosce bene la zona.

Il terreno è caratterizzato da salite ripide e vegetazione densa che limita la visibilità e rallenta il cammino. Non mancano punti scivolosi, soprattutto dopo pioggia o in condizioni di umidità, con rocce lisce che possono trasformare un passo falso in un incidente. Per questo è fondamentale partire ben preparati, con l’attrezzatura giusta e la giusta esperienza.

Soccorso in azione: tecnologia e pazienza per ritrovare i dispersi

L’allarme è arrivato nel pomeriggio, quando gli escursionisti hanno chiamato chiedendo aiuto perché non riuscivano più a orientarsi. Subito sono scattate le ricerche, con squadre di soccorso alpino e forze dell’ordine impegnate sul campo. La zona difficile ha richiesto l’uso di GPS e droni per localizzare con precisione il gruppo.

I soccorritori hanno mantenuto il contatto telefonico con i tre, consigliando loro di restare fermi e risparmiare energie. Dopo diverse ore sono riusciti a raggiungerli e a metterli in salvo. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi, ma sono stati comunque accompagnati in un luogo sicuro per controlli medici.

Escursioni in zone difficili: l’importanza di non sottovalutare i rischi

Questo episodio ricorda che anche una passeggiata in montagna può trasformarsi in un problema serio, soprattutto in ambienti come il Monte Margiani dove il territorio non perdona distrazioni o errori di valutazione. Prepararsi è fondamentale: serve avere mappe aggiornate, un telefono carico e vestiti adatti al meteo.

È buona pratica far sapere a qualcuno dove si va e, se possibile, non avventurarsi da soli, ma con guide esperte. Saper gestire il tempo, orientarsi e mantenere la calma può davvero fare la differenza tra un’escursione piacevole e un’emergenza. Per questo le autorità continuano a promuovere campagne di sicurezza rivolte agli escursionisti.

Le squadre di soccorso ricordano che in caso di guai bisogna chiamare subito, evitando di muoversi senza una direzione chiara. Il Monte Margiani resta una meta affascinante, ma va affrontata con rispetto e attenzione. La vicenda di oggi, fortunatamente senza conseguenze gravi, è un monito prezioso sulle insidie che si possono incontrare e sull’importanza di prepararsi bene prima di mettersi in cammino.