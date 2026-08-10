Caldo Sardegna: tre giorni con picchi fino a 43 gradi, allerta

Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di allerta per temperature elevate che interessa le aree interne dell’Isola. L’avviso è valido da lunedì 10 a mercoledì 12 agosto e riguarda tutte le zone interne, con indicazioni rivolte in particolare ai servizi sanitari e alle comunità locali. Lo segnala Unioneonline.

Zone più colpite e valori attesi

Le previsioni indicano che i termometri potranno raggiungere valori molto alti lungo le aree interne: sono segnalati picchi fino a 43 gradi. I settori citati come maggiormente esposti sono la piana di Ottana e le aree del Logudoro e del Campidano, dove la combinazione di caldo e ventilazione debole può aumentare il disagio per la popolazione locale. In questa fase il fenomeno è descritto come un’ondata di calore estesa, capace di innalzare sensibilmente le temperature rispetto alla media stagionale.

Comportamenti raccomandati per la popolazione

Le autorità raccomandano di limitare le uscite nelle ore più calde: è consigliato non esporsi al sole nelle fasce orarie indicate e adottare precauzioni per ridurre il rischio di colpi di calore. In particolare viene suggerito di evitare gli spostamenti nelle ore centrali della giornata, cioè dalle 12 alle 18, e di mantenere ambienti riparati e ventilati quando possibile. Per le persone più fragili si indicano misure di attenzione specifiche.

Gruppi vulnerabili e misure di protezione

Tra i soggetti da tenere al primo posto nelle misure di precauzione ci sono anziani, bambini e persone malate. Per queste categorie si raccomanda di rimanere in luoghi freschi, idratarsi regolarmente e seguire le indicazioni del personale sanitario. I centri di assistenza territoriale e i servizi sociali sono invitati a contattare gli utenti fragili per garantire controllo e supporto durante il periodo di massima temperatura.

Impatto sui servizi locali e indicazioni operative

Con l’aumento delle temperature possono registrarsi maggiori accessi ai servizi di emergenza sanitaria e una pressione sui pronto soccorso; per questo motivo le strutture sanitarie sono state richiamate all’attenzione sulle misure di gestione dei picchi di richiesta. L’avviso è esteso a tutte le zone interne dell’Isola e invita amministrazioni e operatori pubblici a predisporre misure di sorveglianza e di sostegno alle fasce più deboli.

Per chi lavora all’aperto è consigliata la riorganizzazione delle attività per ridurre l’esposizione nelle ore calde e la messa a disposizione di adeguati punti di ristoro e ombreggiamento. Le pompe di pronto intervento e i servizi di soccorso sono stati messi in stato di preallarme per rispondere a eventuali criticità legate alle condizioni estreme.

Il quadro meteo descritto dalle autorità conferma come il caldo Sardegna in questa fase abbia una connotazione temporanea ma concentrata, con effetti potenzialmente rilevanti per la salute pubblica e per la gestione dei servizi. È dunque opportuno seguire le raccomandazioni ufficiali e prestare attenzione alle persone più vulnerabili nei prossimi giorni.