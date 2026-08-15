Incendi in Sardegna: Fiamme Devastano Villaurbana, Due Elicotteri in Azione nell’Oristanese

Redazione

15 Agosto 2026

Il fuoco ha preso rapidamente piede tra le sterpaglie secche di Zicchiria, nelle campagne di Villaurbana. Le fiamme, spinte dal vento impetuoso, si sono allargate con una velocità preoccupante. Sul posto è arrivato subito il Corpo Forestale, che ha deciso di schierare un elicottero per attaccare il rogo dall’alto. A terra, le squadre si muovono con fatica, cercando di arginare l’avanzata del fuoco. La battaglia contro le fiamme è ancora aperta, con mezzi aerei e operatori impegnati a contenere i danni.

Fiamme in campagna, scatta il dispositivo aereo

Il rogo è divampato tra i campi e le macchie mediterranee di Villaurbana, piccolo centro dell’Oristanese. Il caldo torrido e il vento hanno reso difficile contenere l’incendio, che ha trovato terreno fertile nella vegetazione secca e nelle sterpaglie. Il Corpo Forestale è intervenuto in tempi rapidi, facendo decollare un elicottero che ha versato acqua sulle zone più critiche, raggiungendo così punti altrimenti inaccessibili per le squadre a terra.

Sul campo, i vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per aprire fasce tagliafuoco e spegnere i piccoli focolai scaturiti dal fronte principale. Grazie a questo lavoro congiunto si è riusciti a contenere l’incendio, anche se l’emergenza non è ancora finita e si continua a operare per evitare che le fiamme riprendano vigore.

Incendi estivi in Sardegna, il peso di clima e territorio

Gli incendi in Sardegna sono purtroppo un fenomeno ricorrente durante l’estate, ma quest’anno la situazione è peggiorata a causa di temperature più alte del solito e di un lungo periodo senza pioggia. La vegetazione secca e la conformazione del territorio, con colline e boschi di piante mediterranee facilmente infiammabili, rendono il rischio costante.

Il vento, spesso da ovest, spinge le fiamme a muoversi velocemente, soprattutto quando si incanala tra vallate strette o si mescola con correnti locali. Per questo è fondamentale un coordinamento rapido tra i soccorritori, le autorità e i mezzi aerei. Negli ultimi anni la Sardegna ha aumentato gli sforzi per prevenire e contrastare gli incendi, con investimenti in nuove tecnologie per scovare i focolai appena nascono.

Danni alle comunità e misure di prevenzione

Gli incendi non colpiscono solo il verde: minacciano anche le attività agricole e la sicurezza delle case in campagna. A Villaurbana la popolazione ha seguito con preoccupazione le fasi dell’incendio, temendo per i raccolti e i pascoli. In passato, simili episodi hanno causato gravi danni economici e hanno costretto le autorità a intervenire per aiutare le famiglie coinvolte.

Le istituzioni hanno ribadito l’importanza di comportamenti responsabili, come evitare di accendere fuochi o gettare mozziconi nei giorni di rischio. Sul territorio sono aumentati i controlli e si moltiplicano le campagne informative, anche nelle scuole e nelle associazioni locali, per diffondere una cultura della prevenzione.

Corpo Forestale in prima linea, tra esperienza e tecnologia

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è un attore fondamentale nella lotta agli incendi in Sardegna. Oltre a spegnere il fuoco, si occupa di vigilanza preventiva e lavora a stretto contatto con enti e soccorritori. L’utilizzo di elicotteri, droni e sistemi satellitari permette di individuare subito le fiamme e intervenire con rapidità.

Nel caso di Villaurbana, l’elicottero ha colpito con precisione le aree più calde, mentre le squadre a terra hanno contenuto le zone circostanti. La combinazione di tecnologia e professionalità resta la chiave per tenere sotto controllo gli incendi sull’isola. Le operazioni continueranno anche nelle prossime ore per scongiurare nuove riaccensioni.

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