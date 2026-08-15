Ondata di Calore dopo Ferragosto: Pausa Breve e Italia Divisa tra Temporali e Sole

Il termometro finalmente si ferma, offrendo una tregua dopo giorni di caldo opprimente. L’aria, meno afosa, porta con sé qualche nuvola sparsa, quasi a ricordarci che l’estate non è ancora finita. Ma attenzione: all’inizio della settimana, l’instabilità farà capolino con qualche temporale notturno che potrebbe sorprendere in alcune zone. Non durerà però a lungo. Il sole, con la sua forza, tornerà presto a dominare il cielo, spingendo di nuovo le temperature verso l’alto.

Un’interruzione temporanea: cosa aspettarsi dal meteo nei prossimi giorni

Dopo giorni di caldo anomalo, con temperature spesso sopra la media che hanno messo a dura prova molte zone del Paese, l’atmosfera sembra prendersi una pausa. Dietro a questo c’è una circolazione depressionaria di origine atlantica e l’arrivo di correnti più fresche dal Nord Europa. Non si parla ancora di un peggioramento serio, ma l’aria si sta decisamente rimescolando.

Sarà soprattutto il Nord e le zone interne a godere di questo momento altalenante. I modelli indicano nuvole a sviluppo cumuliforme e possibili temporali tra notte e mattina, soprattutto su Alpi e Prealpi. Le piogge saranno sparse e non dovrebbero creare problemi, ma daranno un po’ di respiro all’afa. Nel resto del Paese i venti si disporranno da nord, favorendo un lieve calo delle temperature. Niente di drastico, ma comunque un sollievo dopo tanto caldo.

Il ritorno dell’anticiclone: quando e come tornerà il caldo

Nonostante questa tregua, gli esperti avvertono che entro metà settimana l’anticiclone africano tornerà a farsi sentire. L’alta pressione sub-tropicale si rafforzerà, portando tempo stabile e un aumento delle temperature su gran parte del Paese. Il rialzo sarà più marcato nelle regioni centro-meridionali e lungo le coste tirreniche, dove si supereranno di nuovo i 30 gradi.

Il cielo sarà in gran parte sereno o poco nuvoloso, con poche piogge in vista. L’afa si farà sentire soprattutto nelle ore centrali. In alcune zone interne dell’Appennino, però, nel pomeriggio potrebbero formarsi temporanei rovesci legati a un aumento locale di umidità e calore. Sarà un fenomeno limitato, che non scalfirà la generale stabilità su tutta la Penisola.

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni: le previsioni aggiornate

Le ultime analisi meteo concordano su un quadro dinamico, con un andamento che punta al ritorno del caldo. L’inizio settimana sarà un mix tra temporali sparsi, soprattutto sulle Alpi e al Nord-Est, e schiarite. La presenza di questi temporali è confermata dai radar e dai modelli stagionali.

Dal pomeriggio del secondo giorno, la pressione tornerà a salire e con essa il calore. Un’aria più calda arriverà da sud, spingendo le temperature verso valori nella norma o leggermente sopra le medie di giugno. Le giornate si faranno più estive, aumentando anche il rischio di disagio per chi soffre il caldo nelle ore più calde.

Qualche tregua non mancherà: sabato, per esempio, l’avvicinarsi di perturbazioni potrebbe portare a nuovi temporali sparsi, soprattutto in montagna. Nel resto del Paese il tempo resterà per lo più soleggiato, con qualche nube in più la sera e la mattina, ma senza fenomeni importanti. Le temperature si manterranno tra i 25 e i 30 gradi, con punte più alte nelle grandi città.

Insomma, il meteo resta in equilibrio tra afa e brevi momenti di sollievo, con il caldo africano che si alterna all’arrivo di correnti più fresche dall’Atlantico. Nei prossimi giorni capiremo se il caldo si stabilizzerà o se arriveranno impulsi freschi più duraturi.

Aggiorneremo appena possibile con le ultime notizie dai centri meteo per seguire da vicino questa fase di passaggio.