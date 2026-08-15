Alluvioni record in Giappone: piogge torrenziali sommergono città tra Chiba e Tokyo, emergenza climatica in crescita

Chiba è scomparsa sotto una coltre d’acqua in poche ore. Oltre 300 millimetri di pioggia si sono riversati sul terreno, tanto da far tracimare fiumi e canali, trasformando strade e quartieri in veri e propri laghi. La periferia di Tokyo non è stata risparmiata: le immagini mostrano case allagate, auto bloccate e il caos che si è diffuso anche all’aeroporto di Narita, con voli cancellati e passeggeri in attesa. Non era un temporale passeggero, ma un diluvio persistente che si è accanito senza sosta, lasciando dietro di sé distruzione e disagi. Un segnale, forte e chiaro, di quanto il clima stia cambiando e di come eventi estremi, un tempo rari, stiano diventando la nuova normalità.

Piogge da record: dove ha colpito più forte

Le zone più colpite sono Chiba, la prefettura di Ibaraki e l’area metropolitana a est di Tokyo. In questi territori le precipitazioni hanno raggiunto livelli eccezionali: oltre 300 millimetri in sei ore a Chiba, un dato che va ben oltre la norma per temporali intensi. Il terreno, ormai saturo, non ha potuto assorbire l’acqua, causando inondazioni diffuse.

Le strade si sono rapidamente trasformate in fiumi, i sistemi di drenaggio sono saltati e molti quartieri hanno dovuto procedere con evacuazioni preventive. Anche i trasporti hanno subito pesanti rallentamenti: la rete ferroviaria, cuore pulsante della mobilità metropolitana, ha visto chiusure temporanee di tratte e ritardi per cedimenti e allagamenti.

La situazione è peggiorata ulteriormente a causa delle difficoltà nelle operazioni di soccorso, messe a dura prova dall’estensione e dalla rapidità dell’alluvione. Non sono state risparmiate neppure scuole, centri commerciali e edifici pubblici, con un impatto economico che si fa sentire.

Narita paralizzato: voli cancellati e caos passeggeri

L’aeroporto internazionale di Narita, principale scalo aereo per Tokyo e il Giappone orientale, è stato travolto dall’alluvione. Le piste e le aree esterne si sono allagate in poco tempo, mettendo in crisi le normali operazioni di volo. Il risultato? Ritardi pesanti, decine di cancellazioni e passeggeri bloccati in attesa.

Le autorità aeroportuali hanno attivato misure d’emergenza per garantire la sicurezza, ma la pioggia continua e l’acqua stagnante hanno rallentato procedure come il de-icing e i controlli. Il traffico aereo è stato ridotto, con un conseguente effetto domino che ha coinvolto scali e collegamenti in tutta l’Asia.

I viaggiatori, molti provenienti dall’estero, hanno passato ore in condizioni difficili, con lunghe attese e disagi diffusi.

Temporali fermi sul posto: cosa sono e perché si formano

Il colpevole di tanta pioggia si chiama “bande temporalesche stazionarie”. Si tratta di gruppi di nuvole temporalesche che restano ferme per ore sopra la stessa zona, scaricando pioggia intensa e continua.

Queste bande si formano quando l’aria umida e instabile si muove molto lentamente o resta bloccata da ostacoli naturali come montagne o sistemi di alta pressione. Così, una zona rimanendo sotto questo “carico” di pioggia rischia allagamenti improvvisi e danni gravi.

Il cambiamento climatico gioca un ruolo importante: con l’aria più calda che trattiene più umidità, le piogge diventano più intense e frequenti. Per questo fenomeni del genere stanno diventando sempre più comuni e pericolosi, soprattutto in aree vulnerabili come quelle attorno a Tokyo.

Cambiamenti climatici e piogge estreme: una sfida per il Giappone

L’ondata di piogge improvvise che ha colpito il Giappone orientale rientra in un quadro più ampio di cambiamenti climatici globali. Non è un caso isolato: nel 2024, eventi simili stanno diventando sempre più frequenti in molte parti del mondo.

L’atmosfera più calda trattiene più umidità, e quando questa viene rilasciata, si scatenano temporali intensi, spesso accompagnati da alluvioni rapide e frane. Le zone costiere e molto popolate del Giappone sono particolarmente esposte a questi rischi, anche per la conformazione del territorio e la densità abitativa.

Esperti e autorità sottolineano l’urgenza di aggiornare le infrastrutture, migliorare i sistemi di drenaggio e rafforzare le misure di emergenza. Le politiche di adattamento devono tenere conto della crescente frequenza di questi eventi, spesso difficili da prevedere con anticipo, per ridurre al minimo i danni.

Il Giappone si trova così di fronte a una sfida enorme, che mette alla prova la capacità di resistere e di pianificare in modo più efficace. Capire il legame tra riscaldamento globale e bande temporalesche stazionarie è fondamentale, non solo per interpretare quello che è successo in questi giorni, ma per prepararsi meglio alle sfide del futuro.