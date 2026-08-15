Gallura a secco a Ferragosto: maxi-guasto alla condotta idrica provoca disagi in numerosi Comuni

Era il cuore di Ferragosto, la Gallura era un brulichio di turisti e locali in cerca di sollievo dal caldo torrido. Poi, all’improvviso, la condotta idrica Agnata-Malabucà si è guastata. Il risultato? Un’interruzione d’acqua che ha lasciato a secco intere zone, creando disagi pesanti proprio nel momento di massima domanda. Le autorità hanno dovuto attivarsi subito, tra avvisi costanti e interventi d’emergenza, per cercare di limitare i danni. Nel frattempo, famiglie e attività si sono trovate a fare i conti con una situazione complicata, che ha acceso un faro su quanto sia fragile l’infrastruttura idrica locale.

La rottura della condotta: cosa è andato storto

La condotta Agnata-Malabucà è fondamentale per portare acqua potabile dalla sorgente a molti comuni del nord-est Sardegna. Nel pomeriggio del 15 agosto, però, una lunga crepa ha compromesso il tubo, causando una perdita che ha messo fuori uso una parte della rete. Dai primi rilievi, il problema sembra essere nato da una combinazione di fattori: l’usura del materiale, la pressione dell’acqua che in estate aumenta per la domanda e uno smottamento del terreno che ha destabilizzato la condotta.

Il caldo intenso e la siccità hanno peggiorato la situazione, facendo salire la pressione oltre i livelli normali, nonostante i sistemi di controllo automatici. Questo guasto ha messo in luce una fragilità dell’infrastruttura, che forse non era stata seguita con la dovuta attenzione negli ultimi anni, nonostante la manutenzione programmata. Sul posto sono intervenuti subito tecnici e protezione civile, riuscendo a limitare i danni, ma il blackout idrico è stato inevitabile.

L’emergenza acqua in Gallura: i disagi e le contromisure

Il blocco dell’erogazione ha colpito circa dieci comuni, tra cui Olbia, Arzachena, Luras e San Teodoro, creando non pochi problemi a chi vive e lavora nella zona, ma anche ai tanti turisti. In molti si sono trovati senza acqua per più di un giorno, con inevitabili disagi per famiglie, hotel e attività commerciali.

Le autorità hanno subito messo in piedi un piano d’emergenza: sono arrivate autobotti nei punti più affollati per garantire l’approvvigionamento, mentre sono state imposte restrizioni nell’uso dell’acqua per usi non indispensabili come irrigare o pulire. Nel frattempo, squadre specializzate hanno lavorato senza sosta per isolare il tratto danneggiato e ripristinare il servizio nelle altre zone. Informazioni e aggiornamenti sono stati diffusi attraverso i canali ufficiali e i social per tenere tutti al corrente e suggerire comportamenti utili.

Riparazioni e futuro: quanto ci vorrà e cosa cambia per la rete idrica

Per riportare la condotta Agnata-Malabucà a pieno regime servirà almeno una settimana di lavoro intenso. Prima si dovrà valutare bene il danno e rimuovere i pezzi compromessi, poi sostituire la parte rotta con un nuovo segmento, più resistente e affidabile nel tempo.

L’amministrazione provinciale ha già annunciato l’intenzione di rivedere tutto il piano di manutenzione della rete idrica in Gallura. Non si escludono investimenti per ammodernare le condotte e introdurre sistemi di monitoraggio in tempo reale, così da evitare sorprese in futuro. La rete soffre da tempo per carenze strutturali e mancanza di fondi, problemi aggravati dall’aumento del turismo e dalle condizioni climatiche difficili.

Questa emergenza è un banco di prova importante per la tenuta del sistema idrico locale. Da ora in poi servirà più attenzione non solo agli interventi tecnici, ma anche alla comunicazione con cittadini e visitatori, per gestire al meglio eventuali nuove criticità e proteggere una risorsa preziosa come l’acqua.