Incendio a Santa Giusta minaccia lo stagno: elicotteri e Corpo Forestale in azione per domare le fiamme

Le prime fiamme sono divampate questa mattina lungo le sponde dello stagno di Santa Giusta, in Sardegna. Il vento, impetuoso, ha spinto rapidamente il fuoco verso la vegetazione circostante, mettendo a rischio anche alcune strutture nei dintorni. Immediatamente sono scattati i soccorsi: vigili del fuoco a terra e un elicottero antincendio da Fenosu si sono messi all’opera senza sosta. Ore di lavoro intenso per cercare di domare le fiamme e limitare il più possibile i danni a un’area preziosa dal punto di vista ambientale.

Allarme incendio: scatta la mobilitazione a Santa Giusta

L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino. Sul posto sono arrivati in fretta gli agenti del Corpo Forestale, la cui conoscenza del territorio è stata fondamentale per capire come si stava muovendo il fuoco e per guidare le operazioni. La macchia mediterranea e i canneti che circondano lo stagno sono terreni facili da incendiare, complicando il lavoro delle squadre a terra.

Vista la vastità dell’area coinvolta e la rapidità con cui le fiamme si sono propagate, è stato necessario l’intervento dell’elicottero antincendio di Fenosu. Il velivolo ha effettuato più scariche d’acqua, cercando di isolare il fronte del fuoco e di evitare che le fiamme raggiungessero i centri abitati o le riserve naturali vicine. La sinergia tra squadre a terra e aeree si è rivelata decisiva per contenere l’incendio.

Lo stagno di Santa Giusta: un tesoro naturale minacciato dal fuoco

Lo stagno di Santa Giusta è un’area di grande valore naturalistico, ricca di biodiversità. La zona umida ospita numerose specie di uccelli migratori e vertebrati acquatici, rappresentando un punto chiave per l’equilibrio ecologico locale. L’incendio ha messo a rischio questo delicato ecosistema, con il pericolo di danni difficili da recuperare.

I canneti e la macchia mediterranea intorno allo stagno sono essenziali per mantenere la stabilità del territorio e la qualità delle acque. Se le fiamme avessero avuto la meglio, avrebbero potuto compromettere queste funzioni, causando erosioni e alterazioni nell’habitat.

Spegnimento e monitoraggio: la risposta delle squadre sul campo

Grazie al lavoro coordinato tra il Corpo Forestale e i piloti dell’elicottero di Fenosu, si è riusciti a contenere il rogo in tempi relativamente brevi. Attorno allo stagno si è formato un vero e proprio “fronte di contenimento”: le squadre hanno agito con mezzi manuali e attrezzature speciali, supportate dai lanci d’acqua dall’alto per indebolire il fuoco.

L’intervento ha richiesto diverse ore, in una giornata di giugno 2024 segnata da vento intermittente, che ha complicato le operazioni ma non ha impedito il controllo della situazione. Nei prossimi giorni è previsto un attento monitoraggio dell’area per evitare nuovi focolai e pianificare gli interventi di recupero ambientale.

L’azione tempestiva e coordinata ha impedito al fuoco di espandersi ulteriormente, limitando i danni a uno degli ecosistemi più preziosi della Sardegna e dimostrando l’efficacia delle strategie di protezione e lotta agli incendi sul territorio regionale.