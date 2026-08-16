Valter Lavitola in carcere: socialisti in rivolta, ma la stampa alimenta la polemica

Valter Lavitola è di nuovo al centro dell’attenzione. Non soltanto per le accuse che lo inchiodano: è in carcere a Rebibbia, sospettato di aver ordinato l’attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto lo scorso ottobre. Ma c’è qualcosa che sfugge ai più: quando i giornali lo chiamano «ex direttore de L’Avanti!», in realtà confondono due realtà ben diverse. Quel nome, evocativo e antico, richiama il quotidiano socialista nato nel 1896, ma la testata legata a Lavitola non ha alcun legame con il Partito Socialista Italiano.

La verità è che “L’Avanti!” con l’articolo davanti non è il giornale storico fondato da Leonida Bissolati. Questa somiglianza, più che un dettaglio, ha scatenato una bufera tra i socialisti, che chiedono a gran voce di mettere un punto netto: la loro storia è un’altra, lontana da quel nome usato in un contesto completamente diverso.

La verità sul rapporto tra Lavitola e il “vero” Avanti!

Il legame tra Lavitola e il quotidiano socialista “Avanti!” è inesistente. A dirlo senza mezzi termini è Livio Valvano, segretario regionale del PSI in Basilicata. Valvano sottolinea che Lavitola non ha mai avuto alcun ruolo nel partito né nel giornale storico, nato nel 1896 e guidato nel tempo da figure di primo piano del socialismo italiano.

Non è una questione da poco. Negli ultimi tempi molti giornali nazionali hanno parlato di Lavitola come ex direttore del “vero” Avanti!, un errore che ha finito per danneggiare l’immagine del quotidiano e confondere lettori e opinione pubblica. Il “vero” Avanti! è infatti la voce ufficiale del PSI, con una linea editoriale chiara e un legame diretto con la segreteria nazionale. Nel corso degli anni ha avuto direttori tra i nomi più importanti della politica socialista, un segno della sua importanza storica e culturale.

Un piccolo articolo, una grande differenza

Valvano spiega come basti un dettaglio – l’articolo determinativo davanti a “Avanti!” – per distinguere due realtà completamente diverse. Nel 1996, in un periodo politico turbolento, Lavitola ha fondato una cooperativa di giornalisti e registrato la testata “L’Avanti!” con l’apostrofo, diversa nella grafica e nella sostanza dal “Avanti!” socialista.

Questa distinzione non riguarda solo diritti di copyright o questioni legali, ma è una difesa di un patrimonio storico e culturale. Il giornale del PSI ha mantenuto la sua continuità, evolvendosi anche in versione digitale, mentre la testata di Lavitola è un progetto editoriale autonomo, senza alcun legame con il Partito Socialista Italiano o la sua storia.

Valvano senza filtri: «Non fu un’impresa, ma un trucco»

Il giudizio di Valvano sulla vicenda è netto: definisce la nascita del giornale di Lavitola «un trucco», non una semplice iniziativa imprenditoriale come qualcuno vorrebbe far credere. La sua critica si inserisce in un contesto politico italiano degli anni Novanta, segnato da manovre opache e crisi profonde.

Secondo Valvano, Lavitola ha sfruttato la somiglianza del nome per creare un’associazione ingannevole, soprattutto nella fase iniziale dell’operazione. Il risultato è stato un danno all’immagine del “vero” Avanti!, una ferita a una delle tradizioni più importanti del socialismo italiano.

Il segretario lucano insiste: le due realtà devono restare separate. Nessuna delle iniziative di Lavitola può essere collegata alla storia, ai valori e alla tradizione del PSI.

Il richiamo del PSI: basta confondere i nomi

Di fronte a questa situazione, il PSI della Basilicata lancia un appello ai giornalisti di tutta Italia: basta chiamare Valter Lavitola “ex direttore dell’Avanti!”. È un errore grave che distorce la storia e l’identità del giornale socialista.

Valvano ricorda i grandi nomi che hanno fatto la storia dell’“Avanti!”: Leonida Bissolati, Ignazio Silone, Pietro Nenni, Gaetano Arfé, Sandro Pertini e Ugo Intini. Uomini che hanno trasformato quel giornale in un simbolo della cultura politica e sociale del nostro Paese.

L’invito è chiaro: usare i termini giusti, rispettare la distinzione tra il “vero” Avanti! e qualunque altra testata che ne abbia solo il nome. Una richiesta che nasce dal bisogno di difendere un patrimonio culturale e non confondere la storia con fatti e personaggi che non ne fanno parte.