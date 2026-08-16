Casting aperto a Bibione: il Veneto diventa set cinematografico internazionale grazie a bandi e sostegno regionale

Nel 2024, il Veneto si conferma una delle mete più ambite per il cinema, italiano e internazionale. Non è più solo questione di bellezza paesaggistica — Venezia, Verona, le campagne circostanti conquistano registi e produttori con la loro autenticità. Dietro questo trend c’è un impegno concreto: fondi pubblici, bandi regionali e una rete di supporto che trasformano la regione in un vero e proprio polo creativo. Qui, tradizione artistica e innovazione tecnologica si incontrano, offrendo un terreno fertile per nuove storie e produzioni di qualità.

Regione Veneto, il motore dei finanziamenti per il cinema

Dal 2020 la Regione Veneto ha fatto un salto di qualità nel sostegno al cinema, mettendo in campo bandi che offrono contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato. L’obiettivo è chiaro: tenere le produzioni sul posto e valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico locale. Nel 2024, i bandi si sono concentrati su progetti che raccontano e mettono in luce la storia e la natura venete, rendendoli parte integrante delle storie.

Oltre ai soldi, la Regione si è impegnata a snellire le procedure burocratiche, lavorando con enti locali per facilitare i permessi di ripresa. Il risultato è un ambiente più accogliente per produzioni di ogni dimensione, dai film indipendenti alle grandi produzioni internazionali. Grazie a questi incentivi, si è cominciato a creare un vero e proprio ecosistema di professionisti e tecnici del cinema nelle città principali come Venezia, Verona e Padova.

Veneto Film, il punto di riferimento per le produzioni locali

Veneto Film gioca un ruolo chiave nel supporto alle produzioni cinematografiche sul territorio. L’ente si occupa di location scouting, mette a disposizione esperti per seguire le riprese e fa da ponte con le realtà imprenditoriali locali, facilitando il noleggio di attrezzature e l’accesso a servizi tecnici. Nel 2024, il loro impegno ha contribuito a una crescita sostenibile del settore, creando posti di lavoro qualificati.

Non si tratta solo di quantità, ma soprattutto di qualità e continuità. Chi sceglie il Veneto trova un territorio ricco di ambientazioni diverse, dalle città d’arte ai paesaggi naturali meno frequentati, ampliando così il ventaglio delle storie da raccontare. Nel frattempo, aumentano le collaborazioni tra registi e comunità locali, promuovendo la cultura e l’identità veneta sia in Italia che all’estero.

Cresce l’interesse internazionale e l’impatto sull’economia locale

Dal 2022 in avanti, le produzioni straniere che scelgono il Veneto sono diventate una presenza costante. A spingerle ci sono la bellezza dei luoghi e l’efficienza delle procedure messe a punto dalla Regione. Città come Verona, con il suo patrimonio architettonico, o le Dolomiti venete, con i loro paesaggi unici, sono diventate vere e proprie vetrine internazionali.

L’impatto sull’economia locale si sente a più livelli. Oltre ai posti di lavoro nelle troupe, cresce l’indotto per alberghi, ristoranti, trasporti e altri servizi. L’arrivo di professionisti del cinema e delle serie tv dà slancio anche a mestieri meno noti, ma altrettanto importanti nel mondo audiovisivo. La capacità del Veneto di attirare queste produzioni crea una filiera che punta a consolidarsi e a crescere ancora.

Progetti e investimenti per il futuro del cinema in Veneto

La Regione Veneto non si ferma ai bandi già attivi. Sono in programma investimenti per nuove infrastrutture, come studi di registrazione e spazi per la post-produzione, pensati per offrire servizi completi e competitivi. Il settore audiovisivo attira anche investitori privati interessati a costruire una filiera locale solida e integrata.

La strategia è chiara: rafforzare il ruolo del Veneto nel panorama nazionale e internazionale del cinema, puntando non solo su risorse economiche, ma anche sulla qualità dei servizi e sulla formazione di figure specializzate. Il lavoro di rete tra enti pubblici, industria e professionisti sarà fondamentale per tenere il passo con la domanda globale e aumentare la visibilità del territorio nel 2024 e negli anni a venire.