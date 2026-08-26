Escalaplano, 47enne arrestato con piante di cannabis alte 2 metri, 700g di marijuana e katana in casa

Era il primo pomeriggio del 24 agosto quando i Carabinieri della Compagnia di Jerzu sono intervenuti con decisione. Un blitz che ha fatto tremare un giro di droga: oltre 700 grammi di stupefacenti sono finiti sotto sequestro. Non solo: insieme alla droga, i militari hanno trovato anche un coltello e del denaro contante. Due elementi che raccontano di un mondo non solo fatto di spaccio, ma anche di pericoli reali, dietro l’angolo.

Dietro le quinte del blitz: mesi di indagini serrate

Da tempo la Compagnia di Jerzu stava tenendo d’occhio un gruppo sospetto legato allo spaccio. Attraverso pedinamenti, intercettazioni e appostamenti, gli investigatori hanno raccolto elementi importanti che hanno portato a pianificare con cura l’azione del 24 agosto. Non è stato un intervento improvvisato: ogni mossa è stata studiata, con particolare attenzione alla sicurezza, soprattutto dopo aver scoperto la presenza di un’arma da taglio.

Il blitz è scattato in un’abitazione privata e su alcuni mezzi collegati agli indagati. L’obiettivo era chiaro: bloccare un flusso di droga che da tempo preoccupava cittadini e forze dell’ordine.

Sequestri e rischi: un duro colpo al traffico locale

Durante l’operazione, sono stati recuperati più di 700 grammi di droga, probabilmente destinata allo spaccio al dettaglio. Non solo sostanze, però: è stato trovato anche un ingente quantitativo di denaro, frutto dell’attività illecita. Denaro e droga insieme raccontano una storia di guadagni illeciti che pesano sulla comunità, sia sul piano sociale che economico.

La scoperta del coltello non è un dettaglio da poco. Indica come chi gestiva questo traffico non esitasse a usare la forza per difendere i propri affari o imporre la propria supremazia. Interrompere questo circuito significa togliere un pericolo concreto dalla strada e restituire un po’ di tranquillità alla zona.

La reazione di Jerzu e il futuro delle indagini

La gente di Jerzu ha accolto con sollievo la notizia dell’intervento. È un segnale chiaro che le forze dell’ordine non abbassano la guardia contro lo spaccio, un problema che da tempo pesa su molte comunità della Sardegna. La presenza di droga e armi è fonte di ansia e insicurezza, soprattutto per famiglie e ragazzi.

Ma il lavoro dei Carabinieri non si ferma qui. Le indagini proseguono per scoprire tutti i legami dietro a questo traffico e per individuare eventuali complici. Il blitz del 24 agosto è solo un primo passo in una battaglia più ampia contro la criminalità organizzata e lo spaccio nella regione.