Terremoti regolari di magnitudo 6 nella faglia di Gofar: scoperta la causa nelle zone di barriera sottomarine

A 1.600 chilometri dalla costa dell’Ecuador, sotto le acque profonde dell’Oceano Pacifico, la faglia di Gofar si comporta come un orologio geologico. I terremoti qui non sono casuali: si ripetono con una regolarità sorprendente, e con magnitudo simili. Non è una curiosità isolata, ma un ritmo costante che ha messo in allerta i geologi. Dietro questo mistero si celano le “barriere”, particolari zone del fondale dove rocce fratturate, intrise di fluidi, sembrano modulare l’energia accumulata lungo la faglia. Questi tratti di crosta sottomarina, ancora poco conosciuti, potrebbero essere la chiave per capire meglio come si generano i terremoti in profondità.

Gofar e l’anello di fuoco: una faglia sotto pressione

La faglia di Gofar si trova lungo la dorsale oceanica del Pacifico orientale, una delle tante fratture che compongono l’anello di fuoco. Qui la litosfera è in lenta espansione, con due placche tettoniche che si allontanano. Questo spostamento genera tensioni continue, e ogni tanto la crosta si rompe, scatenando terremoti.

Il tratto osservato è a circa 1.600 km dalla costa dell’Ecuador e si distingue per una particolarità: i terremoti si ripetono con intervalli regolari e mantengono una magnitudo simile, una costanza rara nelle faglie oceaniche. Questo ha spinto i ricercatori a scavare più a fondo, cercando di capire cosa frena la diffusione delle fratture e mantiene questo ritmo.

Le zone di barriera: il freno nascosto nei fondali

Attraverso sismometri e sonde, gli scienziati hanno identificato lungo la faglia delle “zone di barriera”: aree di roccia molto fratturata, immerse in fluidi che risalgono dal mantello terrestre. Pressione e temperatura nelle profondità favoriscono la presenza di questi liquidi, che influenzano direttamente il comportamento della faglia.

Queste barriere funzionano come un freno naturale: quando la frattura si avvicina a una di queste zone, parte dell’energia si assorbe o si devia, bloccando la rottura. È così che si spiega la regolarità delle scosse: l’energia si accumula finché non supera una barriera, dando il via a un nuovo terremoto.

L’acqua nelle rocce aumenta la loro permeabilità e ne cambia la resistenza meccanica. In sostanza, la faglia non è un’unica linea continua, ma una serie di interruzioni che regolano quanto spesso e quanto forte si muove la crosta.

Nuove prospettive per prevedere i terremoti

Questa scoperta cambia profondamente come si interpretano i terremoti nelle faglie sottomarine. Se meccanismi simili si trovano anche altrove, potremmo essere davanti a eventi sismici in parte prevedibili. Nel caso di Gofar, la regolarità delle scosse offre un’occasione preziosa per migliorare i modelli di previsione in contesti simili.

La ricerca apre la strada a un monitoraggio più accurato, soprattutto dove le faglie sottomarine minacciano le coste, mettendo a rischio milioni di persone per tsunami legati a forti terremoti. Identificare le zone di barriera come elementi chiave potrebbe diventare fondamentale per aggiornare le mappe del rischio sismico.

Nel 2024, grazie a strumenti sempre più sofisticati, il rilevamento in tempo reale delle interazioni tra rocce e fluidi in profondità è più preciso che mai. Questi dati aiutano gli scienziati a rivedere le strategie per ridurre i rischi e a seguire da vicino l’evoluzione delle faglie oceaniche.

La faglia di Gofar mostra quindi come l’incontro tra geologia, chimica dei fluidi e dinamica delle rocce si traduca in terremoti regolari e oscillanti. Rimangono però da capire meglio le condizioni che creano e trasformano queste barriere, per valutare quanto possano davvero aiutare a prevedere il pericolo in futuro.