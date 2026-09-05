Congresso Mondiale CIBJO in Italia: Sostenibilità e Fiducia al Centro dell’Industria dei Preziosi

I prezzi dell’oro sono balzati del 15% solo negli ultimi sei mesi. È con questa realtà che l’industria italiana dei metalli preziosi si confronta oggi. Crisi globali, mercati instabili e nuove normative internazionali stanno mettendo a dura prova una filiera che va dal piccolo artigiano al grande gruppo industriale. Non è solo questione di numeri, ma di un tessuto produttivo che rischia di perdere slancio proprio quando servirebbe più energia.

A Milano, dal 15 al 17 marzo 2024, le voci del settore si sono incrociate in un convegno nazionale. Tra discussioni appassionate e proposte concrete, è emersa una chiara volontà: non arrendersi. Si parla di innovare, di trovare nuove strade, di resistere in un mercato dove la competizione non concede pause. Dietro a tutto questo, c’è l’urgenza di costruire un futuro solido, perché l’industria dei preziosi, in Italia, non è solo economia. È storia, cultura, identità.

Mercati instabili e problemi sul campo

Negli ultimi mesi i prezzi di oro, argento e platino hanno fatto su e giù, spinti da una serie di fattori. Le incertezze sulle politiche monetarie internazionali, il caro energia e le tensioni geopolitiche hanno impattato pesantemente sulla disponibilità e sul costo delle materie prime. In Italia, questo si traduce in una pressione pesante sulle aziende che si occupano di raffinazione, lavorazione e commercio dei preziosi.

In questo clima di instabilità diventa difficile programmare investimenti e gestire le scorte. Molti imprenditori segnalano costi di approvvigionamento più alti del previsto, consegne rallentate e prezzi che cambiano senza preavviso. La domanda che arriva da mercati chiave come Cina e India condiziona la capacità delle imprese italiane, spesso specializzate in produzioni di nicchia rivolte a clienti esigenti.

A complicare il quadro ci sono poi norme sempre più rigide. I regolamenti su tracciabilità e sostenibilità obbligano le aziende a investire in controlli e strumenti, con effetti importanti su bilanci e organizzazione. Ma questa sfida può trasformarsi in opportunità: aumentare la trasparenza e certificare l’origine dei prodotti sono leve sempre più apprezzate dai consumatori.

Innovazione e tecnologia: la risposta del settore

Al centro del dibattito è stata la spinta verso l’innovazione. Automatizzare i processi, usare strumenti digitali per il controllo qualità e gestire meglio le scorte sono le prime mosse per affrontare le difficoltà. L’uso della blockchain per tracciare la filiera ha attirato particolare attenzione.

Le aziende più grandi hanno già cominciato a puntare su ricerca e sviluppo per introdurre materiali nuovi e processi più sostenibili, con l’obiettivo di ridurre sprechi e consumi. Le tecnologie “green” non sono più un optional, ma una strada obbligata, non solo per rispettare le norme, ma anche per rispondere alla domanda crescente di prodotti eco-friendly, sia in Europa che oltre oceano.

Si è parlato anche di mettere in campo collaborazioni più strette tra imprese, centri di ricerca e enti certificatori. Creare reti e progetti condivisi può rendere più competitivo il settore, aprendo nuove porte sui mercati internazionali e favorendo l’innovazione. Il caso di alcune start-up nate proprio nel campo dei preziosi dimostra quanto sia importante lo scambio di competenze.

Le istituzioni chiamate a fare la loro parte

In un momento così delicato, il ruolo delle istituzioni diventa decisivo. Le aziende italiane del comparto attendono risposte concrete da parte del governo e dell’Europa per avere un quadro normativo chiaro e favorevole agli investimenti. Tra le richieste più pressanti, incentivi fiscali, sostegno alla digitalizzazione e misure per facilitare l’export.

Le associazioni di categoria, protagoniste del convegno, hanno chiesto un dialogo più stretto con la politica per affrontare insieme le sfide del settore. In particolare, serve intervenire sui costi dell’energia, che pesano molto sulle imprese più energivore, e garantire un accesso più semplice al credito, indispensabile per finanziare l’innovazione.

È stata anche lanciata l’idea di creare un osservatorio permanente sul mercato dei preziosi, capace di monitorare prezzi, tendenze tecnologiche e normative internazionali. Un punto di riferimento che aiuterebbe le aziende a muoversi meglio e a costruire strategie più efficaci. La stabilità delle regole e strumenti di supporto certi sono considerati fondamentali per rilanciare tutto il comparto.

Uno sguardo al futuro dopo il convegno

L’incontro ha segnato un momento importante per il settore. Ha fatto il punto su una situazione complessa e ha aperto un confronto diretto tra imprese, esperti e istituzioni. Le idee emerse vanno in una direzione precisa: innovare senza perdere il legame con la tradizione artigianale, valorizzare l’eccellenza italiana e costruire una rete di collaborazioni solida.

Adesso serve trasformare queste intenzioni in fatti concreti. Il 2024 sarà un anno cruciale per capire come le aziende sapranno integrare le nuove tecnologie e sfruttare i sostegni messi a disposizione dalle istituzioni. La capacità di adattarsi e rinnovarsi farà la differenza nei prossimi mesi.

Infine, il convegno ha ribadito il valore strategico della filiera dei preziosi per l’Italia, non solo come fonte di ricchezza, ma anche come parte importante della nostra cultura e storia. Il settore guarda avanti con consapevolezza, conscio delle sfide ma pronto a cogliere ogni opportunità di crescita.