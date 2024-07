Libretti postali: diventano sconvenienti e tanti corrono a chiuderli per evitare questi svantaggi

I libretti postali potrebbero diventare svantaggiosi per chiunque: molti stanno correndo a chiuderli. Per quale ragione?

Gli investimenti richiedono una buona conoscenza del settore e non vanno sottovalutati, in quanto sono ottime fonti di guadagno nel momento in cui vengono gestiti correttamente. Proprio come quelli che può dare il libretto postale in questo caso.

Non sono poche le persone che hanno almeno un libretto postale cartaceo. Su questi vengono depositati diversi soldi, così da iniziare dei veri e propri investimenti. Ma adesso sta diventando sempre meno conveniente, probabilmente a causa dell’aumento degli interessi e delle poche funzionalità disponibili. Questo non si verifica con la sua forma digitale, che potrebbe essere d’aiuto più di quanto si pensa.

Libretto postale digitale, come funziona e cosa prevede: farai investimenti convenienti

Il libretto postale smart rappresenta una chiave di svolta per tante persone. Innanzitutto perché i soldi depositati, come è facilmente immaginabile, sono garantiti dallo Stato e non hanno limiti di importo. Inoltre il costo di attivazione è gratuito, e non sono previsti nemmeno altri costi di gestione. Anche le operazioni che possono essere effettuate sono gratis, utile per evitare di spendere dei soldi. L’unica spesa da ricordare è quella dello smarrimento del libretto cartaceo, che costa soltanto 1,55 euro.

Infine bisogna tenere a mente la classica imposta di bollo annuale, il cui valore è 34,20 euro per la giacenza del conto di 5.000 euro. Il libretto postale è disponibile ai minori con un limite di 15.000 euro, mentre per tutti i maggiorenni si può depositare quanto si vuole. Sembra che il libretto postale digitale sia più vantaggioso di quello cartaceo, ma il vero punto forte non è solo l’investimento in questo caso.

Questo strumento permette di sottoscrivere, con una cadenza periodica, le Offerte Supersmart ed altri buoni fruttiferi postali. Così facendo gli investimenti possono essere migliori, compensando quelli che sono i tassi di pagamento molto balli. Il compromesso fra rendimento e sicurezza non è per niente basso, motivo per cui il libretto postale digitale è più vantaggioso che mai.

Non ci sono altre informazioni per quanto riguarda questa opportunità, che di per se può convenire a tante persone, e può forse non convincerne altre. Ne avevate mai sentito parlare prima d’ora? Voi cosa ne pensate? Il nostro consiglio è quello di rifletterci sopra per capire che cosa convenga fare.