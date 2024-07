Sconto benzina e diesel: così il risparmio è forte e tutti approfittano

Non si ferma la corsa al rialzo dei prezzi di benzina e diesel, ma ecco il sistema infallibile per ottenere uno sconto importante

Sono ancora moltissime le auto a motore endotermico, e probabilmente ci vorranno ancora molti anni per vedere in giro esclusivamente veicoli elettrici. Nel mentre, benzina e diesel costano sempre di più e fare il pieno è diventato un vero salasso. Come risparmiare allora? Per fortuna esiste il modo per farlo.

L’ultima novità in fatto di risparmio arriva nientemeno che dall’Intelligenza Artificiale, che ha ideato alcuni sistemi per risparmiare sul carburante. Sistemi che val la pena di provare, in attesa che scenda il costo della benzina e che si riducano i prezzi delle automobili elettriche.

Sconto benzina e diesel: ecco cosa devi fare per risparmiare secondo l’IA

L’uso dell’Intelligenza Artificiale si sta diffondendo a macchia d’olio in tutti i settori. Adesso l’IA ha elaborato alcune strategie per risparmiare sul carburante. Le soluzioni di risparmio riguardano in particolar modo i viaggi lunghi, cosa molto utile in questo periodo dell’anno, visto che milioni di italiani si metteranno in viaggio per le vacanze estive.

Secondo le conclusioni a cui è giunta l’intelligenza Artificiale, a incidere negativamente sul consumo di benzina è la velocità di crociera, ma soprattutto i continui cambiamenti di pressione sull’acceleratore. L’ideale sarebbe invece mantenere una velocità moderata/costante, accompagnata dall’uso sapiente del cambio di marcia. Molti automobilisti sicuramente conoscono già questo trucco ma capita spesso di guidare sovrappensiero e quindi di dimenticare questa regola aurea.

Lo stesso discorso vale per gli pneumatici: assicurarsi che abbiano una pressione adeguata non va solo ad aumentare la sicurezza in strada ma anche la possibilità di risparmio. Gomme sgonfie causano maggior attrito al suolo e di conseguenza il veicolo consuma di più. Le IA consigliano anche di provvedere a effettuare con regolarità le manutenzioni ordinarie e straordinarie dell’auto, perché così si migliora l’efficienza di tutte le sue componenti, riducendo anche in questo caso il consumo di carburante, senza parlare del fatto che in questo modo si evitano avarie e danni che potrebbero risultare molto costosi.

Queste strategie, unite a una puntuale pianificazione del viaggio per evitare code e ingorghi, sono sicuramente in grado di far risparmiare tantissimi euro. Serve solo attenzione nell’applicarle in maniera costante. Una volta presa l’abitudine i risultati positivi saranno subito evidenti, dando sollievo al portafoglio.