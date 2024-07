William, altro che rabbia verso Meghan: era incantato da lei, il retroscena gela tutti

Non è un mistero che tra il Principe William e Meghan Markle non ci sia grande feeling. Ma non è sempre stato così.

Il Principe Harry iniziò a frequentare Meghan Markle nel 2016 e non tardò a presentarla ai membri della sua famiglia, a partire dal fratello maggiore William e dalla cognata Kate. I dettagli di quel primo incontro sono stati rivelati nel libro “Alla ricerca della libertà” di Omid Scobie e Carolyn Durand. Libro che racconta un retroscena sorprendente.

Secondo la ricostruzione di Scobie e Durand, quando Harry presentò Meghan a William, quest’ultimo le disse: “Non vedevo l’ora di incontrare la ragazza che ha messo quello stupido sorriso sul viso di mio fratello“. Di tutt’altro tenore, invece, il primo approccio con Kate. Nella controversa docu-serie su Netflix, Meghan ha raccontato: “Quando William e Kate sono venuti a cena per la prima volta, ricordo che indossavo jeans strappati ed ero scalza”.

E ancora: “Sono sempre stata una persona affettuosa e non mi rendevo conto che questo potesse essere insolito per molti inglesi. Ho capito rapidamente che c’è un modo di comportarsi in pubblico e poi, quando chiudi la porta, ti aspetti di poterti rilassare, ma quella formalità persiste su entrambi i fronti. Questo mi ha sorpreso“. Ma non è finita qui.

William, il primo incontro con Meghan Markle: ecco cosa accadde davvero

In un altro episodio della serie, Harry ha raccontato il primo incontro tra Meghan e sua nonna, la regina Elisabetta II. “Mia nonna è stata il primo membro senior della famiglia che Meghan ha incontrato. Non aveva idea di cosa aspettarsi. È stato un po’ uno shock per lei“.

Ecco invece cosa ha detto Meghan:”È stato surreale. Non l’avevo preparata alla cosa. Non sapevo che l’avremmo incontrata fino a pochi istanti prima“. E ancora: “Eravamo in macchina diretti al Royal Lodge per pranzo e Harry mi ha detto: ‘Oh, mia nonna è qui! Sarà lì dopo la chiesa.’ Mentre guidavamo, mi chiese: ‘Sai fare la riverenza, vero?’ Pensavo stesse scherzando“.

Parlando delle differenze culturali, Harry ha aggiunto: “Come spieghi alle persone che devi fare la riverenza a tua nonna? Soprattutto a un americano sembra strano…“. Nonostante tutto, Meghan incontrò la regina riservandole tutti gli onori del caso. Come ha spiegato sempre Harry, quell’incontro fu davvero speciale: “Quando la mia famiglia incontrò Meghan per la prima volta ne rimase incredibilmente colpita. Alcuni di loro non sapevano bene come comportarsi… Erano sorpresi. Forse sorpresi che un ragazzo come me potesse conquistare una donna così bella e intelligente“.

Quindi anche William rimase colpito da Meghan Markle. Ma poi sappiamo tutti come sono andate le cose. Tra i duchi di Sussex e il resto della famiglia reale si è venuta a creare una frattura che sembra irreparabile, soprattutto tra William ed Harry. Certo, al momento non mancano le voci di una possibile riconciliazioni, ma rimangono tali, confermando quanto la spaccatura sia davvero profonda.