Ora o mai più, se non investi in questo momento te ne pentirai per sempre: lo stanno facendo tutti gli italiani

Stai cercando il momento giusto per investire il tuo denaro? Ora potrebbe essere arrivato per davvero: scopri l’opportunità.

Decidere dove investire il proprio denaro può essere difficile. Non solo perché deve valerne effettivamente la pena, ma deve esserci un ricavo vero e proprio. Altrimenti c’è il rischio di consumare i propri soldi senza ragione, arrivando ad avere un budget mensile molto più basso del solito. Per chi stava aspettando l’opportunità vincente, però, potrà ricredersi grazie ad una nuova iniziativa.

Ormai è da diverso tempo che, sempre più famiglie, stanno cercando di acquistare una nuova casa. Quindi richiedere un mutuo è essenziale in questo caso, specie se si ha una busta paga non troppo alta. Ma ora sarà decisamente più semplice rispetto a prima, in quanto si sta verificando un ribasso notevole. I mutui saranno più convenienti rispetto al passato, e non è una decisione presa casualmente.

Mutuo, sarà più semplice richiederlo grazie ai cali d’interesse: investimento garantito

Ad informare gli italiani è stata una indagine condotta dal Confcommercio, che ha delineato i nuovi dati del primo quadrimestre 2024. Almeno quest’anno verranno effettuate circa 700.000 mila compravendite immobiliari, un numero più alto rispetto agli anni precedenti. Tutto questo è dovuto alle nuove aspettative di mercato, che sono molto più alte grazie al calo dei tassi sui mutui (con un 50% degli interessi in meno).

Questa è senza dubbio una buona notizia. E, anche se i prezzi delle case sono leggermente aumentati rispetto al passato, i cali di tasso sui mutui sono sufficienti per compensare. Ciò spinge le persone ad investire il proprio denaro sulle abitazioni, acquistandone di più e portando il mercato a rialzarsi. Inoltre, sempre più persone, valutano l’idea di acquistare una casa green ed ecosostenibile, lasciando da parte gli edifici tradizionali o senza alcuna protezione ambientale.

La situazione migliora ulteriormente con i mutui green, considerati più vantaggiosi di quelli classici. Permettono di risparmiare sulle bollette luce e gas, oltre che ad avere un tasso di interesse più basso rispetto al normale. I mutui verdi hanno un tasso fisso del 2,64% contro il 2,90% dei mutui tradizionali, segno del fatto che sia una opportunità d’oro. Comprare casa in questo periodo, dunque, è un investimento con i fiocchi. Ne vale davvero la pena dato che i costi sono sostenibili: non capiterà più una occasione del genere.