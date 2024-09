10 consigli per risparmiare se hai uno stipendio basso

Se hai uno stipendio mensile basso e non sai come risparmiare, stiamo per darti dieci suggerimenti utili per riuscirci

Avere un lavoro ben retribuito è sicuramente un vantaggio, ma uno stipendio che si aggira intorno ai 1000 euro al mese è ciò che spetta alla maggior parte delle persone.

Sappiamo che per i costi della vita 1000 euro al mese possono sembrare davvero pochi, ma ci sono alcuni accorgimenti che se messi in pratica possono aiutare nel risparmiare. Scopriamoli uno per uno in questo articolo.

Consigli per risparmiare se si prende uno stipendio basso

Tutti vorremmo essere milionari, ma non tutti lo siamo. Accettare questo fatto e fare di necessità virtù è necessario per poter vivere serenamente e senza angoscia la vita di tutti i giorni, godendosela senza troppe privazioni ma essendo anche parsimoniosi.

Avere dei soldi da parte ti permette di vivere più serenamente e di creare una sorta di cuscinetto di emergenza qualora dovessi avere improvvisamente bisogno di soldi. Perciò, risparmiare vuol dire poter vivere meglio.

Per riuscire a risparmiare nonostante uno stipendio piuttosto basso, ti consigliamo di seguire questi 10 suggerimenti:

Crea un budget specifico per tutto ciò che ti serve: stabilire un tetto massimo di spesa aiuta a non farsi prendere la mano negli acquisti. Per esempio, quando vai al supermercato, avere stabilito un tetto massimo di spesa da non superare ti aiuterà a non sforare e a rientrare nel tuo conto mentale. Stabilisci degli obiettivi per fine mese: porti degli obiettivi per fine mese a livello economico può essere d’aiuto, purché questi obiettivi siano realistici. Per esempio, cercare di risparmiare ogni mese almeno 100 euro può essere un buon modo per mettere qualcosa da parte in modo cadenzato e fattibile. Pianifica con anticipo le uscite: se hai in mente di fare un viaggio pianificalo per tempo, se vuoi uscire a cena cerca di stabilire più o meno a inizio settimana quante volte potrai permettertelo economicamente tenendo a mente i tuoi obiettivi di fine mese. Fai acquisti intelligenti: soprattutto quando vai al supermercato, cerca di sfruttare coupon o di optare per prodotti in sconto. Può sembrare banale, ma risparmiare sul cibo mensilmente è utilissimo per i tuoi scopi. Pianificare quello che mangerai ti aiuterà anche a fare la spesa meno frequentemente, dilazionando al meglio i tuoi acquisti nei diversi giorni della settimana. Crea un fondo pensione: se preferisci veicolare il denaro che risparmi ogni mese in una direzione precisa invece che tenerlo sul conto con la tentazione di spenderlo, ti consigliamo di aprire un fondo pensione da sfruttare in futuro. Stabilisci quali sono le spese necessarie: individuare quelle che sono le spese sacrificabili o superflue rispetto a quelle necessarie, aiuta a dare una priorità agli acquisti. Diversifica le entrate: cerca di avere diverse tipologie di entrate per poter aumentare il tuo patrimonio e non rischiare di rimanere senza stipendio qualora la tua unica fonte di reddito dovesse venire meno. Per esempio, se sei un dipendente e hai del tempo libero, puoi decidere di lavorare anche come freelance aprendo partita IVA, oppure puoi optare per degli investimenti a basso rischio. Non rinunciare a vivere: a tutti piace uscire a cena o potersi godere qualche piccola gioia della vita come un concerto o il proprio sport preferito. Non rinunciare a ciò che ti rende felice, ma cerca sempre il giusto compromesso. Condividi le spese: se hai la possibilità di dividere la casa con un coinquilino coglila, questo ti permetterà di dimezzare le spese di affitto e delle bollette di casa. Farlo anche solo per un periodo ti permetterà di mettere da parte qualcosa. Fai attenzione quando paghi con la carta: è scientificamente dimostrato che quando paghiamo con carta di credito tendiamo a dare meno peso ai soldi che stiamo spendendo rispetto a quanto paghiamo in contanti. Questo perché avvertiamo in minor misura il senso di perdita o privazione che invece ci colpisce maggiormente quando apriamo il portafoglio per estrarre i soldi e porli alla commessa.

I vantaggi psicologici del risparmio

Avere dei soldi da parte aiuta a vivere la vita con maggiore serenità e ad affrontare la quotidianità con meno timori e ansie che si verifichino costosi imprevisti.

Questa rilassatezza aiuta a rimanere più lucidi quando ci sono decisioni lavorative da prendere o anche quando si deve programmare un evento futuro particolarmente importante. Infatti, i soldi non fanno la felicità ma garantiscono una stabilità comoda, che fa sentire la vita sotto controllo e meno precaria.

Quindi, possiamo dire che i soldi, più che altro, facciano la serenità.