La classifica dei supermercati più convenienti: dove risparmiare tantissimo

Risparmiare sulla spesa non è affatto difficile, basta recarsi nei supermercati più convenienti ed il gioco è fatto.

L’impennata dei prezzi ha avuto ripercussioni impattanti sull’economia domestica delle famiglie italiane. I nuclei familiari con uno o più figli minori a carico hanno subito gli effetti nefasti dell’aumento dell’inflazione, i rincari pesano e dunque, in tanti debbono risparmiare anche sulla spesa. In un contesto precario come quello odierno, in tanti arrancano per arrivare alla fine del mese, evitando l’acquisto di beni non essenziali.

La scelta di depennare dalla lista della spesa i prodotti “superflui” non è particolarmente gravosa, i problemi sorgono allorchè, purtroppo, diviene necessario rinunciare a qualche bene di prima necessità. Scegliere tra il latte o il pane non è semplice, specie se si hanno figli da crescere. Per ovviare a tali problematiche, basta recarsi nei supermercati in cui i prezzi sono accessibili e vantaggiosi. Di recente Altroconsumo ha redatto una lista apposita, indicando i punti vendita i cui prodotti hanno prezzi davvero concorrenziali.

Dove risparmiare tantissimo: la classifica dei supermercati più economici

Non occorre dunque trascorrere ore pensando a cosa sia giusto eliminare dalla lista della spesa, con le giuste accortezze è possibile riempire il carrello con tranquillità e senza dover sacrificare l’acquisto di un prodotto in nome di un altro. Niente più scelte difficili da compiere dunque, niente più spiegazioni da dover fornire ai piccoli di casa che incalzano con domande, chiedendo spiegazioni sul perchè non hanno ricevuto in dono ciò che avevano chiesto.

Se si acquista solo prodotti del supermercato, la spesa presso i Famila superstore è la più economica. Seguono poi Conad e Pam con un divario del 4% rispetto al primo in classifica. Pari merito per Conad Superstore, Coop, Eurospar, ed Esselunga. Carrefour Market, Ultimo, e Bennet, sono alle ultime posizioni. Se si acquistano solo prodotti di marca invece, la classifica muta.

In prima posizione si piazza Bennet, la catena di iper diffusa nel Nord-Ovest, in seconda posizione c’è Esselunga, in terza Famila superstore, e Spazio Conad. Seguono poi Carrefour market, ultima, Coop e Conad. È nei discount che si risparmia tanto, fino a 3.400 euro all’anno rispetto alla spesa media Istat. Altroconsumo ha stilato una classifica dei supermercati più convenienti per quanto concerne i prodotti economici e, la prima posizione va a Lidl, la seconda ad Eurospin e Aldi. Seguono poi Carreforur Market, Famila Superstore e Tigre. Figura anche In’s Mercato per la spesa mista.