I 10 lavori che rischiano di scomparire con l’intelligenza artificiale: succederà nel giro di pochi anni

L’avvento dell’Intelligenza Artificiale sta rapidamente trasformando il panorama lavorativo globale, aprendo la strada a nuove professioni.

Queste fino a pochi anni fa sembravano pura fantascienza. In un contesto in cui le macchine assumono ruoli sempre più sofisticati, è essenziale comprendere come queste tecnologie possano integrarsi con le competenze umane per creare nuove opportunità di carriera. Il dibattito sull’impatto dell’AI sul lavoro è vivace, ma parallelamente si stanno delineando nuove figure professionali che promettono di rivoluzionare il mercato del lavoro.

Tra queste nuove professioni emergenti, l’Ingegnere dell’Intelligenza Artificiale è una figura chiave. Questo professionista non solo sviluppa e implementa algoritmi di machine learning e deep learning, ma collabora anche con diversi dipartimenti aziendali per identificare come l’AI possa ottimizzare processi e migliorare l’efficienza operativa. L’AI Engineer è essenziale per mantenere il vantaggio competitivo di un’azienda, rendendo l’adozione dell’AI una strategia vincente.

Cosa cambia con l’intelligenza artificiale

Un’altra figura di rilievo è il Business Intelligence Analyst, che utilizza strumenti di analisi avanzata per trasformare dati complessi in informazioni utili per la gestione aziendale. Questo ruolo richiede una forte capacità analitica per prevedere tendenze di mercato e supportare decisioni strategiche basate su dati concreti. Con il supporto dell’AI, i BI Analyst possono identificare pattern e comportamenti che altrimenti passerebbero inosservati, fornendo un vantaggio competitivo significativo.

Il Machine Learning Specialist, invece, è già una delle professioni più richieste. Questo specialista si concentra sulla creazione e ottimizzazione di modelli predittivi, utilizzando metodi matematici avanzati per garantire che le aziende ottengano risultati precisi e affidabili. Il ruolo del Machine Learning Specialist è destinato a crescere, poiché le aziende cercano di sfruttare l’AI per migliorare l’efficienza e l’accuratezza delle loro operazioni.

Nel settore finanziario, il Fintech Business Analyst rappresenta una fusione tra finanza e tecnologia. Questo professionista utilizza strumenti digitali per migliorare i servizi finanziari, collaborando con gli stakeholder per identificare le opportunità di innovazione. L’adozione di tecnologie AI nel settore fintech è in rapida crescita e il Fintech Analyst gioca un ruolo cruciale nell’implementazione di soluzioni innovative per guidare la trasformazione digitale.

La sicurezza informatica è un altro ambito in cui l’AI sta avendo un impatto significativo. Il Cyber Security Analyst è responsabile della protezione delle infrastrutture digitali di un’azienda, utilizzando strumenti avanzati per prevenire e mitigare attacchi informatici. L’integrazione dell’AI nella sicurezza informatica consente di rilevare minacce in tempo reale, rendendo questo ruolo fondamentale per proteggere dati sensibili e garantire la continuità operativa.

L’etica è un aspetto cruciale nell’adozione dell’AI, ed è qui che entra in gioco l’Artificial Intelligence Ethicist. Questo esperto valuta gli impatti sociali, morali e legali dell’AI, sviluppando linee guida etiche per un uso responsabile della tecnologia. L’AI Ethicist affronta questioni delicate come la privacy e il bias algoritmico, garantendo che l’AI sia sviluppata in modo da rispettare i valori fondamentali della società.

Il Data Scientist è un altro ruolo che beneficia enormemente dell’AI. Questo professionista analizza e interpreta grandi quantità di dati per fornire insight preziosi che aiutano le aziende a comprendere meglio i mercati e i clienti. Le capacità analitiche del Data Scientist sono cruciali per trasformare i big data in vantaggi competitivi.

Infine, lo Specialista della Trasformazione Digitale guida l’adozione di tecnologie digitali all’interno delle organizzazioni. Questo ruolo richiede una visione strategica per implementare processi innovativi e modelli di business che sfruttano appieno il potenziale dell’AI e delle nuove tecnologie. Il Digital Transformation Manager è un leader del cambiamento, capace di guidare le aziende verso un futuro più connesso e tecnologicamente avanzato.

In questo contesto in rapida evoluzione, la formazione gioca un ruolo cruciale. Università e istituti di formazione stanno sviluppando corsi specifici per preparare la prossima generazione di professionisti dell’AI. Competenze in programmazione, analisi dei dati, e una comprensione approfondita dei modelli matematici sono fondamentali per chi desidera intraprendere una carriera in questo settore. Inoltre, le soft skills come la flessibilità e la capacità di apprendere continuamente sono essenziali per adattarsi a un mondo del lavoro in costante cambiamento.