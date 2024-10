Bollette, prezzo fisso o variabile? Tutti fanno la stessa scelta ma alla fine non risparmiano mai, c’è un motivo

In un contesto dei mercati energetici, la scelta del fornitore di gas e del tipo di contratto può fare una grande differenza.

Il costo del gas naturale rappresenta una voce di spesa significativa nel bilancio familiare. Una famiglia media italiana può aspettarsi di pagare circa 1.500 euro all’anno per il gas, ma questa cifra può variare notevolmente in base a diversi fattori.

La zona climatica, il numero di persone che compongono il nucleo familiare, le dimensioni dell’abitazione, le abitudini personali e l’efficienza dell’impianto di riscaldamento sono tutte variabili che influenzano il consumo e, di conseguenza, i costi.

Bollette: come risparmiare veramente tra prezzo fisso e variabile

Il mercato libero offre una vasta gamma di opzioni, con tariffe che possono variare notevolmente da un fornitore all’altro. La possibilità di confrontare le offerte è fondamentale per fare una scelta consapevole, e per fortuna esistono diversi strumenti online che facilitano questo compito. Tra questi, i comparatori di tariffe e il sito dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energie, Reti e Ambiente) sono risorse preziose.

Una delle decisioni più importanti da prendere quando si sceglie un’offerta di gas è se optare per una tariffa a prezzo fisso o variabile. Entrambe le opzioni hanno vantaggi e svantaggi che devono essere attentamente considerati. Le offerte a prezzo fisso garantiscono che la tariffa resterà invariata per tutta la durata del contratto, solitamente di 12 mesi. Questo offre una certa stabilità finanziaria, proteggendo dalle fluttuazioni del mercato del gas.

È un’opzione ideale per chi desidera pianificare il proprio budget con precisione e non vuole preoccuparsi di possibili aumenti dei prezzi. Tuttavia, un contratto a prezzo fisso non consente di beneficiare di eventuali ribassi del mercato; se il costo del gas dovesse scendere, si continuerebbe a pagare lo stesso importo.

D’altra parte, le offerte a prezzo variabile seguono l’andamento del mercato. Se il prezzo del gas scende, la bolletta si riduce, offrendo potenzialmente un notevole risparmio. Tuttavia, il rischio è che, in caso di aumento dei prezzi, la bolletta possa diventare molto più onerosa. Questo tipo di offerta potrebbe essere più adatto a chi consuma meno gas o a chi è disposto a correre un rischio maggiore in cambio della possibilità di risparmiare.

Un altro elemento da considerare è la frequenza con cui si può cambiare fornitore o tipo di contratto nel mercato libero. Mentre un contratto di fornitura a prezzo fisso potrebbe sembrare vincolante, il mercato libero offre la flessibilità di cambiare fornitore senza costi aggiuntivi una volta scaduto il contratto, qualora le condizioni non fossero più vantaggiose.

Oltre alla scelta tra prezzo fisso e variabile, è importante valutare altri aspetti delle offerte disponibili. Alcuni fornitori offrono servizi aggiuntivi come assistenza clienti efficiente, promozioni periodiche, sconti su servizi correlati o programmi di fidelizzazione. Questi fattori possono influenzare la soddisfazione complessiva del cliente e, in alcuni casi, possono compensare una tariffa leggermente più alta.

Infine, è consigliabile tenere in considerazione l’andamento generale del mercato energetico e le previsioni future. In un contesto di transizione energetica e di crescente attenzione alle fonti di energia rinnovabile, i prezzi del gas possono subire variazioni significative. Mantenersi informati sulle tendenze del mercato può aiutare a fare scelte più consapevoli e ad adattarsi rapidamente ai cambiamenti.