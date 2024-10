Stefano De Martino, arriva la notizia più bella: gioia infinita per il conduttore di Affari Tuoi

Stefano De Martino è al settimo cielo. La notizia ricevuta la è più bella che potesse arrivargli. La gioia del conduttore è incontenibile.

Stefano De Martino è uno dei conduttori più amati del tubo catodico italiano. Trattasi di un artista eclettico e poliedrico che si è conquistato di diritto un posto nel cuore dei telespettatori grazie alla sua tempra, al talento smisurato, alla simpatia e alla versatilità. Classe 1989 Stefano De Martino è nato il 3 ottobre a Torre Annunziata, in provincia di Napoli e ben presto si avvicina al mondo della danza.

Il successo per lui arriva quando partecipa al talent show Amici di Maria De Filippi. In tanti si accorgono che oltre a possedere un talento inopinabile come ballerino ha anche una verve unica che lo rende particolarmente simpatico ai telespettatori. Ai tempi è stata la maestra di danza, Alessandra Celentano a dichiarare per prima che Stefano avrebbe avuto una florida carriera nel mondo dello spettacolo in veste di conduttore.

Stefano De Martino, arriva la notizia più bella

Non si è affatto sbagliata, qualche anno dopo infatti, il partenopeo ha appeso le scarpette di danza al chiodo e si è lanciato nel settore della conduzione. Oggi è uno degli showman nostrani più conosciuti anche su scala internazionale, inoltre è considerato un vero e proprio sex symbol grazie al fisico scultoreo e al sorriso travolgente.

Stefano è stato molto chiacchierato nel corso degli anni anche per la sua vita privata, è noto infatti che abbia vissuto una relazione d’amore molto passionale con la conduttrice Belen Rodriguez, dalla quale è venuta al mondo Santiago. I due hanno vissuto una storia d’amore che ha appassionato orde di italiani, ma è terminata lo scorso anno.

Oggi sono sereni ed hanno un rapporto civile, soprattutto per tutelare il benessere del figlio, nonché il ricordo dell’amore che c’è stato tra loro. La sua vita, dunque, procede a gonfie vele, Stefano è divenuto il simbolo della freschezza e dell’innovazione televisiva, soprattutto perché strizza l’occhio alle tendenze del panorama contemporaneo. Insomma, è sulla cresta dell’onda ormai da anni e, proprio di recente è arrivata per lui una notizia straordinaria.

Tvblog.it ha lanciato infatti una news bomba. Sembrerebbe che Stefano sia stato riconfermato al timone della prossima edizione dello show Stasera tutto è possibile: “Alla conduzione di questa nuova serie di Stasera tutto è possibile, forse per l’ultima volta, ci sarà ancora Stefano De Martino, ormai volto a pieno titolo di Rai1”. Una decisione che attesta la fiducia che l’azienda ripone in lui, riflesso del grande apprezzamento del pubblico.