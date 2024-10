Pensioni 2025 buone notizie per gli italiani: assegni più ricchi, tutti gli aumenti divisi per fascia

Le pensioni italiane nel 2025: un nuovo capitolo di rivalutazione. Ecco perché il prossimo anno gli assegni saranno più ricchi

Nel 2025, le pensioni italiane vedranno un incremento significativo grazie alla rivalutazione prevista nella manovra finanziaria. Questo cambiamento rappresenta un passo importante rispetto alle politiche degli anni precedenti, che avevano visto tagli nella rivalutazione delle pensioni più elevate come misura di contenimento della spesa pubblica.

L’adeguamento delle pensioni è un processo cruciale che tiene conto dell’inflazione registrata dall’Istat, garantendo che il potere d’acquisto dei pensionati non venga eroso nel tempo. La legge n. 388 del 2000 stabilisce che le pensioni devono essere rivalutate al 100% fino a tre volte il trattamento minimo, con percentuali ridotte per le fasce superiori.

Negli anni passati, in particolare con la legge di bilancio del 2023, il governo aveva introdotto tagli significativi alla rivalutazione per le pensioni più alte. Questo aveva suscitato numerose critiche, anche da parte della magistratura contabile, che aveva sollevato dubbi sulla costituzionalità di tali misure. La Corte dei Conti della Toscana, ad esempio, aveva presentato un’eccezione di costituzionalità in seguito al ricorso di un ex dirigente scolastico che lamentava la perdita di valore del proprio assegno pensionistico, superiore a dieci volte il minimo Inps.

Pensioni più ricche nel 2025

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha recentemente annunciato che dal 2025 il governo intende ripristinare la rivalutazione piena, eliminando quello che è stato definito come un “meccanismo di sterilizzazione”. Questa decisione arriva anche in risposta alle critiche ricevute e agli sviluppi legali che hanno messo in discussione la legittimità dei precedenti tagli.

Le pensioni, in base alla nuova manovra, vedranno incrementi differenziati a seconda delle fasce di reddito. Per le pensioni comprese tra quattro e cinque volte il minimo (circa 2.100-2.600 euro al mese), la rivalutazione sarà del 90%. Chi percepisce pensioni tra cinque e sei volte il minimo (2.600-3.100 euro al mese) vedrà un adeguamento del 75%. Infine, per le pensioni superiori a sei volte il minimo (oltre 3.100 euro al mese), la rivalutazione sarà del 50%.

Questa revisione della rivalutazione mira a ristabilire un equilibrio, riconoscendo il valore del lavoro svolto dai pensionati durante la loro carriera e cercando di tutelare la dignità del lavoratore in quiescenza. È un tentativo di riconoscere che le pensioni più alte non sono semplicemente un privilegio, ma un legittimo riconoscimento per un impegno maggiore e capacità dimostrate durante la vita lavorativa.

Nel contesto attuale, in cui l’inflazione continua a rappresentare una sfida per l’economia italiana, l’adeguamento delle pensioni diventa un tema centrale. Non solo per le implicazioni dirette sul tenore di vita dei pensionati, ma anche per il suo impatto sull’economia più ampia. Gli incrementi pensionistici potrebbero infatti tradursi in un maggiore potere d’acquisto, stimolando la domanda interna e contribuendo alla crescita economica.