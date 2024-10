Benefit per i lavoratori, finalmente buone notizie: c’è il doppio bonus in arrivo, un 2025 ricco per tutti

Le nuove regole sui fringe benefit nella legge di bilancio 2024. Ecco tutti i vantaggi economici che dovete conoscere

Nel contesto delle agevolazioni fiscali per i lavoratori dipendenti, i fringe benefit rappresentano un tema di grande interesse e discussione. Con l’approvazione della legge di bilancio 2024, sono state introdotte nuove regole che mirano a modificare e ampliare il quadro normativo di riferimento per questi benefici. Queste disposizioni non solo influenzano il reddito dei dipendenti, ma anche le strategie di gestione del personale da parte delle aziende.

Queste modifiche normative rappresentano un passo significativo verso una maggiore equità e flessibilità nel trattamento fiscale dei fringe benefit. Mentre il contesto economico e sociale continua a evolversi, tali misure mirano a sostenere i lavoratori e le loro famiglie, migliorando al contempo la competitività delle aziende italiane. Per i datori di lavoro, diventa cruciale comprendere appieno queste nuove disposizioni per ottimizzare le politiche di compensazione e fidelizzazione del personale, contribuendo al benessere complessivo dei dipendenti e al successo dell’organizzazione.

Il doppio bonus

Un elemento chiave della nuova normativa è la doppia soglia di esenzione fiscale prevista per i fringe benefit. Nel 2024, i lavoratori con figli a carico potranno beneficiare di un’esenzione fiscale fino a 2.000 euro annui. Mentre per i dipendenti senza figli, la soglia è stata elevata a 1.000 euro rispetto al precedente limite di 258,23 euro. Questa differenziazione si inserisce in una strategia più ampia di sostegno alla natalità, riconoscendo un vantaggio fiscale maggiore ai genitori lavoratori. Tuttavia, è importante sottolineare che nel caso di superamento di queste soglie, l’intero valore dei beni e servizi erogati sarà soggetto a imposizione fiscale.

Guardando al futuro, la bozza del disegno di legge di bilancio 2025 introduce ulteriori novità, in particolare per i neoassunti. Per incentivare la mobilità geografica e l’occupazione, è previsto un fringe benefit fino a 5.000 euro annui per i nuovi assunti a tempo indeterminato che trasferiscono la loro residenza oltre un raggio di 100 km. Questo beneficio si applicherà esclusivamente ai lavoratori con un reddito non superiore a 35.000 euro nel 2024. Sarà valido per i primi due anni dalla data di assunzione. Tuttavia, mentre queste somme non concorreranno a formare il reddito ai fini fiscali, avranno rilevanza ai fini ISEE e per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

La legge di bilancio 2024 introduce anche nuove voci esenti tra i fringe benefit, ampliando ulteriormente il ventaglio di opzioni a disposizione dei datori di lavoro per incentivare i propri dipendenti. Oltre ai classici benefici come l’uso di telefoni aziendali, autovetture e servizi di trasporto collettivo, saranno esenti anche i rimborsi per le utenze domestiche, quali acqua ed energia elettrica, e le spese per affitto o interessi sul mutuo relativi all’abitazione principale. Questa mossa rappresenta un tentativo di alleggerire il carico fiscale sui lavoratori, rendendo più accessibili beni e servizi essenziali.