100 euro in più ogni mese senza fare nulla: questo trucco sta facendo risparmiare tutti

Come risparmiare 100 euro al mese: un approccio scientifico che vi permetterà di avere le tasche molto più piene

Siamo tutti in cerca di modi efficaci per migliorare la nostra situazione finanziaria, e spesso questo desiderio si traduce nel tentativo di guadagnare di più con meno sforzo. Tuttavia, un aspetto cruciale per raggiungere la sicurezza economica è imparare a risparmiare. Ecco un trucco scientificamente provato che promette di aiutarti a risparmiare 100 euro al mese, rivelandosi estremamente utile nella gestione della vita quotidiana.

Molti di noi hanno la tendenza a visualizzare il tempo come una linea retta che si estende dal presente verso un futuro lontano. Questo modo di pensare ci induce a essere eccessivamente ottimisti. Quante volte ci siamo detti che, se questo mese facciamo delle spese extra, non è un problema perché il prossimo mese risparmieremo il doppio? Purtroppo, nella maggior parte dei casi, questo non accade. La chiave per cambiare questa mentalità è adottare un approccio ciclico al tempo, riconoscendo che ogni mese tende a ripetersi con le stesse abitudini di spesa, e che è necessario un piano concreto per cambiare rotta.

100 euro in più al mese

La professoressa Leona Tam dell’University di Woollongong in Australia ha condotto uno studio interessante su questo argomento. Ha chiesto a 145 persone di ragionare secondo due approcci differenti: uno lineare e uno ciclico. I risultati sono stati sorprendenti. Coloro che hanno adottato un approccio lineare sono riusciti a risparmiare circa 130 dollari al mese, mentre quelli che hanno pensato in modo ciclico hanno accantonato ben 223 dollari mensilmente. Questo suggerisce che il modo in cui percepiamo il tempo può avere un impatto significativo sulla nostra capacità di risparmiare.

Ma come si può tradurre tutto questo in azioni concrete per risparmiare più di 100 euro al mese? Un metodo efficace è quello di automatizzare il risparmio. Invece di prometterti di mettere da parte una certa cifra annuale, imposta un ordine permanente alla tua banca per accantonare mensilmente una percentuale del tuo stipendio, diciamo il 10%, appena viene accreditato sul conto. Questo non solo ti aiuta a risparmiare regolarmente, ma elimina anche la tentazione di spendere quei soldi prima di averli destinati al risparmio.

Inoltre, è utile monitorare le spese mensili e identificare aree dove si può tagliare. Analizza le tue abitudini di spesa e cerca di individuare spese superflue o abitudini costose che possono essere ridotte o eliminate. Ad esempio, ridurre il numero di cene fuori, limitare gli acquisti impulsivi o optare per mezzi di trasporto più economici possono contribuire significativamente al tuo obiettivo di risparmio.

Un altro aspetto da considerare è l’importanza di stabilire obiettivi di risparmio a breve e lungo termine. Avere una motivazione chiara per risparmiare, che si tratti di un viaggio, un acquisto importante o semplicemente la sicurezza finanziaria, può rendere più facile resistere alle tentazioni quotidiane di spesa.

Infine, considera di investire il denaro risparmiato. Una volta che hai accumulato una certa somma, esplora opzioni di investimento che possono far fruttare i tuoi risparmi nel tempo. Che si tratti di un conto di risparmio ad alto rendimento, di fondi comuni di investimento o di altre opportunità finanziarie, l’importante è fare in modo che il tuo denaro lavori per te.