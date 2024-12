Lavastoviglie killer: il trucco del sottosopra così non ti fai male ogni volta

Con il giusto metodo della lavastoviglie si possono pulire piatti, posate e bicchieri senza alcun problema: ecco qual è il trucco da utilizzare.

Quando si utilizza la lavastoviglie bisogna prestare la massima attenzione a come posizionare tutto quello che si pone all’interno. Infatti, se non si dovesse scegliere il metodo opportuno, piatti, bicchieri e molto altro si potrebbe danneggiare irreparabilmente.

In parte questo problema è stato ovviato da alcuni modelli speciali. Alcune lavastoviglie possiedono degli scompartimenti dedicati principalmente a piatti, bicchieri, forchette e coltelli. Riporre tali oggetti in questi scompartimenti facilita il lavaggio ed elimina i problemi.

Tuttavia, se non si possiede una lavastoviglie simile, potrebbero nascere ulteriori complicazioni. Per questa ragione, in tanti hanno sperimentato nel corso del tempo dei metodi appropriati per riuscire a lavare le stoviglie con questo elettrodomestico.

Uno dei metodi più semplici da applicare è quello del “sottosopra”. Si tratta praticamente di posizionare nel modo opportuno le stoviglie e i bicchieri quando si lavano questi accessori. Ecco tutto quello che c’è da sapere, così da scoprire effettivamente come lavare tutto senza rovinare niente.

Lavastoviglie, ecco il metodo sottosopra spiegato

Come funziona il metodo del sottosopra delle lavastoviglie? Ebbene, si dovrebbero sempre posizionare le posate con il manico rivolto verso l’alto. In questo modo, coltelli e forchette non intaccano sulla superficie degli altri piatti o bicchieri dell’elettrodomestico. Ciò contribuisce a ottenere un lavaggio più efficace ed evita al minimo i danni. Questa metodologia inoltre permette di rimuovere lo sporco che potrebbe accumularsi sul manico.

In ogni caso, quando si posizionano le posate nella lavastoviglie, si dovrebbe prestare attenzione a non farle toccare l’una con l’altra. Se le posate dovessero toccarsi la pulizia potrebbe essere compromessa, con acqua e detersivo che non potrebbero fluire nel giusto modo. Dunque, è bene prendersi del tempo ma posizionare bene le posate, così da avere solo vantaggi quando si usa tale elettrodomestico.

Un altro metodo che potrebbe essere utile

C’è anche un altro metodo che potrebbe essere molto utile. Quello di mettere le posate con il manico verso il basso. In questo modo, si potrebbero evitare ferite quando si apre la lavastoviglie. In particolare i coltelli dovrebbero essere ordinati così da non provocare danni.

Si tratta di un’alternativa da valutare ma forse non efficace come il già citato metodo del “sottosopra”. In ultima analisi, ora si conoscono tutti i dettagli per riuscire a lavare con la lavastoviglie senza problemi. Non resta far altro che sfruttarli e ottenere i vantaggi di una pulizia eccezionale in casa.