Risparmio in bolletta, segui questi consigli e abbatti i costi: il periodo invernale non sarà più un problema

Come risparmiare sulla bolletta della luce quando l’inflazione non dà tregua: segui questi pratici consigli.

Negli ultimi tempi, l’inflazione sta davvero mettendo a dura prova il nostro portafoglio. Basta un giro al supermercato per accorgersi che il carrello si riempie sempre meno, mentre il conto alla cassa continua a salire. Se a tutto questo aggiungiamo le bollette della luce che sembrano crescere senza controllo, è chiaro che trovare dei modi per risparmiare è diventato indispensabile. E no, non sto parlando di vivere al buio o di congelarsi sul divano.

Le spese per energia e riscaldamento pesano parecchio, soprattutto in autunno e inverno. Quando fuori fa freddo, tenere la casa calda è una necessità, ma ogni grado in più sul termostato può trasformarsi in una stangata sulla bolletta. La buona notizia? Esistono dei trucchetti semplici che possono aiutarti a tagliare i consumi senza sacrificare troppo il comfort.

A volte, per risparmiare, bastano davvero dei piccoli cambiamenti. Parliamo di gesti quotidiani, che forse non hai mai considerato davvero importanti. Sì, lo so, può sembrare una seccatura all’inizio, ma fidati: una volta che inizi a vedere la differenza in bolletta, ti chiederai perché non ci hai pensato prima. Ah, e non serve essere dei maghi dell’efficienza energetica, basta un po’ di attenzione e di buon senso.

Alla fine, imparare a risparmiare sulla luce non è solo una questione di soldi. È anche un modo per vivere in modo più consapevole e, perché no, più sostenibile. Insomma, perché sprecare energia (e denaro) quando possiamo farne a meno?

Ecco dieci dritte pratiche per alleggerire la bolletta

Partiamo da un consiglio semplice ma efficace: chiudi bene finestre e porte. Ogni spiffero è una via di fuga per il calore. Lo so, tappare ogni piccolo buco può sembrare sembrare un’impresa ardua, ma mettere delle guarnizioni adesive è una soluzione economica e rapida. Così il calore resta dentro e il riscaldamento non deve lavorare troppo. Risultato? Bolletta più bassa e casa più calda.

Poi c’è l’illuminazione. Cambiare le vecchie lampadine con quelle a LED è una di quelle mosse che sembrano banali ma fanno davvero la differenza. Le lampadine LED consumano pochissimo e durano un’eternità.

Sfrutta meglio gli elettrodomestici

Veniamo agli elettrodomestici: usa lavatrice e lavastoviglie solo quando sono piene. Farle partire a mezzo carico è uno spreco notevole. Ah, e se puoi, usa programmi a bassa temperatura: riscaldare l’acqua consuma molta energia. Alla fine dell’anno, quei 30-40 euro risparmiati potrebbero sembrare pochi, ma sommati ad altri trucchetti fanno una bella differenza. Un’altra mossa intelligente è sfruttare le fasce orarie economiche. Come ben sappiamo, fare la lavatrice alle 11 di sera non è il massimo, ma se questo ti fa risparmiare un buon 20% sulla bolletta, forse ne vale la pena. Alcuni fornitori hanno anche tariffe speciali nei weekend, quindi dai un’occhiata al tuo contratto e cerca di adattarti.

Infine, un consiglio che mi ha davvero sorpreso: tieni forno e frigorifero distanti tra loro. Quando stanno troppo vicini, il frigo deve lavorare il doppio per mantenere la temperatura. Bastano 50 centimetri di distanza per ridurre i consumi del frigo fino al 15%. E alla lunga, questa piccola modifica può far risparmiare non solo soldi, ma anche qualche guasto in meno.