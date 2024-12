Destinazione Irlanda: 84.000 (euro) buone ragioni per andare via dall’Italia

Se sei amante della natura e della quiete di campagna, dovresti prendere in considerazione la proposta dell’Irlanda

Quanti di noi, stressati dalla frenesia e dai rumori della vita in città, hanno immaginato di poter vivere in un paradiso terrestre in cui regni la pace, la quiete, il trionfo della fauna e della flora. E quante altre volte, proprio per scappare dalla turbolenta quotidianità metropolitana ci siamo rifugiati, seppur solo per qualche giorno o per qualche ora, in posti contraddistinti da una tranquillità totale, piccoli polmoni verdi immersi nel nulla.

Da questo punto di vista, l’Italia è piena di possibilità e posti meravigliosi, ma esiste uno Stato in Europa, che più di ogni altro presta attenzione alla cura, alla riqualificazione e al rimboschimento delle aree ‘perse nel nulla’.

Si tratta della splendida Irlanda, conosciuta come l’Isola dello Smeraldo proprio per via delle sue caratteristiche immense distese di prati ed aree verdi, che occupano 2/3 del territorio irlandese e che sono caratterizzate da tale colore grazie ai giochi del clima oceanico, che alterna intense piogge a sprazzi di sole, permettendo di esaltare la lucentezza degli ampi pascoli.

Ed è stato proprio il governo dell’Eire a lanciare una proposta che, qualora foste amanti dei posti immersi nella natura, quasi circondati da un’aura di mistero, dovreste percorrere al volo. Si tratta, infatti, di uno schema volto ad attuare un processo di ripopolamento di zone quasi dimenticate.

La proposta del Governo

Si tratta dell’iniziativa ‘Our Living Islands‘, attraverso la quale le istituzioni irlandese vorrebbero convincere sempre più persone a trasferirsi nelle comunità più remote dell’Isola. In totale, tale schema copre 23 isole localizzate nei pressi della costa dell’Eire, che non sono collegate alla terra ferma. Il progetto altro non è che l’estensione di uno schema di incentivi già esistente, noto come ‘Croí Cónaithe‘, lanciato al fine di ripopolare piccoli villaggi di collina o montagna sulla terra ferma, ormai prossimi all’abbandono.

E se deciderai di approfittare di tale iniziativa per trasferirti in un luogo di quiete totale, riceverai una vera e propria ricompensa, messa a disposizione dal Governo locale per incentivare sempre più persone a stabilirsi in tale zone: tutto ciò che dovrai fare sarà interessarti al progetto, acquistare una proprietà, ristrutturarla e goderti una vita a contatto quotidiano con la natura aperta.

Quali sono le sovvenzioni?

Il governo irlandese ha annunciato che le persone potrebbero essere pagate fino a 84.000€ per trasferirsi in un isolotto remoto. Tale denaro è destinato ad essere utilizzato per la ristrutturazione delle proprietà, in molti casi fatiscenti o, comunque, che presentano grandi carenze dal punto di vista strutturale. La somma sarà, ovviamente, dedicata a tutti coloro che decideranno di acquistare un’abitazione su una delle isole indicate, la maggior parte delle quali posizionate lungo la costa atlantica. L’offerta interesserà indistintamente sia locali che stranieri, aprendo, quindi, la possibilità anche ai cittadini italiani.

Rispetto ad altri incentivi precedentemente forniti dal governo, nell’ambito di progetti simili, le sovvenzioni sono maggiori per l’iniziativa ‘Our Living Islands’ proprio perché i costi di ristrutturazione delle unità abitative presenti sulle isole sono, in linea generale, di gran lunga maggiori, data la presenza di infrastrutture che necessitino di una più ampia manutenzione. Con i proventi forniti, i nuovi proprietari avranno la possibilità di migliorare la copertura sanitaria ed educativa.