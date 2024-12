L’Intelligenza Artificiale rivoluziona l’INPS, lavoro a pioggia per tutti: vedi se rientri anche tu

Una nuova funzione della piattaforma dell’INPS assistita dall’intelligenza artificiale che ti aiuta a trovare lavoro.

Il portale INPS (“Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”) rappresenta un punto di riferimento fondamentale per cittadini, lavoratori e pensionati in Italia. Attraverso il sito ufficiale, l’INPS offre una vasta gamma di servizi digitali, progettati per semplificare l’accesso alle informazioni e alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Il portale è organizzato per garantire un accesso intuitivo e rapido alle informazioni, con sezioni dedicate a specifiche categorie di utenti. Tra queste, ci sono quelle relative alle pensioni, dove si possono consultare i dettagli sul trattamento pensionistico, fare simulazioni per calcolare l’importo futuro e inviare richieste di pensionamento.

Ci sono anche sezioni per chi necessita di supporto economico in situazioni di perdita del lavoro, come nel caso della NASpI, e altre dedicate alle prestazioni assistenziali, che includono bonus, assegni familiari, reddito di cittadinanza e altre misure di sostegno.

Per i datori di lavoro, sono disponibili strumenti per gestire le comunicazioni relative ai contributi e alle posizioni lavorative dei dipendenti e scaricare moduli relativi alle aziende.

I passi avanti

Negli ultimi anni, l’INPS ha compiuto grandi passi avanti nella digitalizzazione, riducendo la necessità di recarsi fisicamente presso gli sportelli. Attraverso il portale, gli utenti possono consultare la propria posizione contributiva, accedere al servizio di Cassetta Postale per ricevere comunicazioni ufficiali e utilizzare strumenti di calcolo online per simulare importi o verificare i requisiti per accedere a prestazioni specifiche.

L’autenticazione al portale avviene tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), garantendo un alto livello di sicurezza e protezione dei dati personali. Nonostante l’efficienza generale del portale, ci sono alcune criticità. Tra queste, spiccano i problemi legati alla complessità del linguaggio amministrativo.

Un supporto dato da AI

Negli ultimi anni, la ricerca di lavoro online è diventata più complessa, ma con l’arrivo di nuove piattaforme basate su intelligenza artificiale (AI), le cose stanno cambiando. Si potrà di caricare il curriculum e ricevere subito offerte di lavoro in linea con le tue competenze, risparmiando tempo. L’AI analizza il tuo profilo e suggerisce posizioni che potresti non aver considerato. Inoltre, la piattaforma precompila alcune sezioni del CV usando dati da banche dati pubbliche, come l’INPS.

Dal 18 dicembre 2024, chiunque può registrarsi usando SPID o CIE, caricare il curriculum e personalizzare il profilo. La piattaforma ti permette anche di scegliere chi può vedere il tuo CV, dandoti il controllo su chi ti contatta. L’AI aiuta a trovare il lavoro giusto, suggerendo offerte in base al tuo profilo. Una volta trovate le posizioni, puoi candidarti direttamente, riducendo il tempo e lo stress della ricerca.