Smartworking, Musk a supporto degli italiani con la sua rete Starlink: lavora da dove vuoi

C’è una particolare situazione che Elon Musk mette a disposizione di tutti gli italiani: ecco di cosa si tratta.

Dopo la pandemia, sono state davvero tante le aziende che hanno deciso di offrire ai propri dipendenti la possibilità di lavoro totalmente da remoto.

In effetti, lo smartworking è diventato di dominio pubblico dopo il 2020, quando in molti hanno acquisito familiarità con strumenti come Zoom, Meet e simili. Oggi ci sono ancora molte aziende che favoriscono il remote working, donando ai dipendenti la possibilità di lavorare ovunque nel mondo.

Tuttavia, alcuni hanno problemi con la connessione a casa e non sanno come fare. C’è un alleato improbabile che potrebbe venire in aiuto di tanti lavoratori.

Di chi si tratta? Ebbene, Elon Musk è proprio venuto in soccorso degli italiani. Ecco cosa ha pensato di fare ora il magnate statunitense.

Starlink, ecco lo smartworking di Musk a supporto degli italiani

Elon Musk è noto per le sue innovazioni e per il suo essere unico quando propone delle fantastiche soluzioni a tema tecnologico. Negli ultimi tempi, ha sviluppato Starlink Mini, ovvero un dispositivo compatto prodotto dall’azienda Space X pensato proprio per chi lavora da remoto. Perché questo dispositivo potrebbe essere utile? Perché riesce a rendere la connessione stabile anche in luoghi remoti o lontani.

Questo significa che si potrebbe utilizzare lo strumento per lavorare praticamente ovunque, dimenticandosi delle solite problematiche legate alla connessione molto comuni in Italia. Inoltre, il kit Starlink è decisamente pratico, si può portare ovunque senza problemi di alcun genere. Altra caratteristica da menzionare è la possibilità di caricare Starlink Mini con una power bank: anche ciò lo rende utile e pratico in molteplici situazioni. Tutto quello che bisogna fare è posizionare il modem all’aperto, così che si possa allineare facilmente con i satelliti nel cielo.

I costi da sostenere e l’abbonamento

Ma quanto costa ottenere Starlink Mini? Ebbene, il prezzo per un modem simile incluso il pacchetto con gli accessori è di 399 euro. A questo prezzo bisogna aggiungere poi altri 20 euro per la spedizione e l’imballaggio del prodotto. Certo, si tratta di una somma considerevole, ma con Starlink Mini si potrebbe dire addio ai problemi dello smartworking e riuscire a lavorare davvero in remoto con velocità superlativa.

Per quanto riguarda l’abbonamento, i prezzi sono due: 40 euro al mese per 50GB di dati oppure 59 euro al mese per dati illimitati a livello continentale. Insomma, con un’offerta simile, si potrebbe anche pensare di vivere come nomade digitale e trasferirsi in un paradiso naturale della Terra.