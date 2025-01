Criptovalute e rischio “Schema Ponzi”, devi conoscerlo o rischi di perdere tutto

Lo schema Ponzi continua a trarre in inganno un numero crescente di investitori. Ecco i trucchi per individuarlo e smascherarlo

Prestate molta attenzione allo Schema Ponzi! Si tratta di una truffa che consiste nell’attirare un numero crescente di investitori, spacciandosi come un effettivo schema di investimento. L’investitore viene indotto a garantire i propri soldi per impiegarli in attività finanziarie, ma gli stessi verranno, invece, trasferiti direttamente ai promotori dello schema.

Conoscere come operano i truffatori dietro allo schema è fondamentale per proteggersi da eventuali frodi ed evitare di subire raggiri. Generalmente lo Schema Ponzi viene proposto da soggetti non autorizzati, non legati ad alcun’entità istituzionale certificata.

Se la proposta che vi viene recapitata lascia dubbi e perplessità, come ad esempio al fronte di offerte di investimenti finanziari in criptovalute, tenete gli occhi ben aperti. Un altro motivo che potrebbe destare sospetto è la possibilità di rendimento elevato dell’investimento, a fronte di rischi minimi, che cela quasi sempre un inganno.

Si tratta di uno degli esempi più comuni di marketing piramidale, che sono soliti nascondere vere e proprie frodi. Mantenendo tali accortezze riuscirai tranquillamente a riconoscerle e neutralizzarle.

Perché lo schema attrae sempre più investitori?

Il punto cruciale su cui si fonda, come detto, è la fiducia che viene infusa dai promotori all’investitore. Si, perché durante le fasi iniziali dell’investimento, chi ha deciso di far fruttare i propri soldi avrà un reale rientro in termini di guadagni, che lo porterà a credere che continuando ad affidarsi allo schema il profitto possa aumentare a dismisura, rappresentando un sistema sicuro e rapido per gonfiare il proprio portafoglio.

Ma ovviamente non è tutto oro quello che luccica. Bisogna considerare, infatti, che nel concreto il profitto viene finanziato dai soldi depositati dai nuovi investitori, reclutati in un secondo momento, i cui fondi si rendono necessari per continuare ad alimentare la frode. Non esiste nessuna attività economica, così come nessuna possibilità effettiva di guadagno, ma quando i soggetti implicati se ne rendono conto, spesso, finisce per essere troppo tardi.

Le gravi conseguenze a danno degli investitori

Al momento dello smascheramento della truffa, una buona percentuale degli investitori scopre di aver perso gran parte del proprio capitale, non avendo possibilità di recuperarlo. In tanti scelgono di rivolgersi direttamente alle autorità competenti il cui ruolo si rivela, nella maggior parte dei casi, completamente ininfluente, perché l’intervento avviene quando il sistema è definitivamente collassato e i fondi depositati dagli investitori sono già stati ‘messi al sicuro’ dai truffaldini promotori.

Tutto si fonda sulla capacità di raggirare il cliente garantendo fiducia ed investimenti assicurati, fino ad ottenere una somma da ‘investire’ sempre crescente che porta il soggetto implicato a perdere tutto, e le mani dietro allo schema a guadagnare a dismisura. Cercare di individuare i segnali che possono destare sospetto per evitare di cadere nel tranello risulta essere un’accortezza semplice, ma fondamentale.