Ansaldo Nucleare completa due importanti interventi di ammodernamento alla centrale nucleare di Krško in Slovenia

La centrale nucleare di Krško, in Slovenia, ha appena messo a punto una svolta significativa. Ansaldo Nucleare non si è limitata a un controllo di routine: ha aggiornato sistemi cruciali per il funzionamento dell’impianto. A guidare l’operazione è stata la società slovena NEK , con il supporto tecnico di Ansaldo. Il risultato? Due interventi strategici che puntano dritti a migliorare efficienza e sicurezza.

Acque più sicure: il nuovo sistema di trattamento

Uno dei lavori più rilevanti ha riguardato il sistema di trattamento delle acque, un nodo cruciale per il funzionamento della centrale e per il controllo dei materiali radioattivi. Sono state sostituite e potenziate le parti più delicate, con l’obiettivo di gestire meglio le acque reflue e ridurre al minimo il rischio di contaminazione.

Oggi il sistema è più efficace nel separare le sostanze pericolose dall’acqua, rispettando standard ambientali molto severi. I nuovi impianti aiutano a contenere l’impatto sull’ambiente circostante e garantiscono un controllo più affidabile dei flussi idrici dentro la centrale. Qui la sicurezza non è solo un’idea: è un obiettivo concreto, raggiunto con soluzioni tecnologiche precise e costantemente monitorate.

Controllo e automazione: più precisione nei processi nucleari

Parallelamente, Ansaldo Nucleare ha messo mano all’automazione e al controllo dei processi nucleari. Sono state installate nuove apparecchiature elettroniche e software più avanzati, pensati per garantire una sorveglianza continua e più puntuale.

Il sistema di controllo ora riesce a individuare eventuali problemi in tempi molto più rapidi, permettendo interventi tempestivi e mirati. Questo aggiornamento rende l’ambiente di lavoro più sicuro e riduce di molto il margine di errore umano. Inoltre, la digitalizzazione rende più trasparente il funzionamento della centrale e agevola le verifiche tecniche richieste dalle norme internazionali.

Krško guarda al futuro: sicurezza e sostenibilità al centro

Con questi interventi, la centrale di Krško rafforza la sua posizione tra le infrastrutture energetiche europee più sicure e moderne. L’investimento in tecnologie di qualità e sistemi di controllo avanzati allunga la vita dell’impianto e lo porta a rispettare i più recenti standard di sicurezza.

Il lavoro svolto da Ansaldo Nucleare dimostra quanto manutenzione e innovazione siano fondamentali per garantire energia nucleare affidabile. La collaborazione tra NEK e aziende specializzate conferma l’impegno per una gestione responsabile e sostenibile degli impianti, in un’Europa sempre più attenta all’ambiente e alla sicurezza pubblica.

Oggi la centrale di Krško si presenta come un esempio di come l’industria nucleare possa evolvere, rispondendo alle sfide moderne senza mai perdere di vista la tutela dell’ambiente e delle persone.