Credem punta su 400 assunzioni giovani entro il 2026 tra filiali e IT: la strategia del rinnovamento

Tra gennaio e marzo, 115 nuovi dipendenti hanno varcato le porte della banca emiliana. È un numero che non lascia dubbi: l’istituto punta a crescere, a rafforzare le proprie fila. Ma non si tratta solo di numeri. Entro la fine del 2024, altri 300 bancari entreranno in organico. Dietro questa spinta c’è una strategia ben precisa. L’HR director Indelicato lo chiarisce senza giri di parole: “serve bilanciare l’esperienza di chi è dentro da tempo con la vitalità e l’energia di chi arriva nuovo.”

Primo trimestre 2024, boom di assunzioni: 115 nuovi bancari

Nei primi tre mesi del 2024, la banca ha messo a segno un aumento significativo di assunzioni. I 115 nuovi ingressi non sono solo un numero, ma il risultato di una selezione attenta. Non si cercano solo competenze bancarie, ma anche profili capaci di muoversi nel digitale e di curare il rapporto con i clienti.

L’obiettivo è chiaro: creare un mix equilibrato tra personale esperto e giovani talenti. Così si costruisce un ambiente di lavoro più dinamico, pronto a rispondere alle sfide di un mercato in continuo cambiamento. Questo rafforzamento riguarda filiali e uffici centrali, con l’obiettivo di migliorare il servizio e avvicinarsi di più alla clientela.

Il piano per il resto dell’anno: altri 300 nuovi assunti

La banca guarda avanti con un piano ambizioso: almeno 300 nuove assunzioni entro fine 2024. Non si tratta solo di aumentare i numeri, ma di investire in aree chiave come il digitale, la gestione del rischio e l’innovazione dei prodotti bancari.

Gli inserimenti saranno distribuiti in modo strategico, tenendo conto anche delle esigenze del territorio. Le sedi più bisognose di rinforzi riceveranno maggior attenzione, contribuendo così allo sviluppo economico locale e garantendo una presenza più capillare. È una risposta concreta alla domanda crescente di competenze moderne in un settore in rapida evoluzione e sempre più competitivo.

Indelicato e la sfida delle risorse umane

Dietro questo piano c’è il lavoro dell’HR director Indelicato. La sua idea è semplice ma efficace: mettere insieme la solidità dell’esperienza con l’energia dei nuovi. Secondo lui, è proprio questo equilibrio “a mantenere basso il turnover e a favorire la crescita interna.”

Indelicato sottolinea come i nuovi arrivati portino entusiasmo e competenze aggiornate, che si integrano con la conoscenza dei processi da parte dei colleghi più esperti. Un mix che fa la differenza, soprattutto in un contesto economico e tecnologico in continua trasformazione.

Per questo, il processo di assunzione prevede anche percorsi di formazione e inserimento pensati per accelerare la crescita dei nuovi dipendenti. Inoltre, la direzione HR sta introducendo programmi di mentoring e aggiornamento continuo, per creare un ambiente stimolante e in costante miglioramento, un vero vantaggio competitivo per la banca.

Più personale, più servizi per clienti e mercato

L’aumento del personale si traduce in benefici concreti per la clientela e il mercato. Con più risorse, la banca può allungare gli orari di apertura delle filiali e offrire un’assistenza migliore, sia di persona sia attraverso i canali digitali. Questo permette di rispondere più rapidamente alle esigenze di privati, aziende e professionisti.

In più, con nuovi esperti a bordo, si favorisce l’arrivo di prodotti e servizi innovativi, pensati per conquistare nuove fette di mercato e rafforzare i rapporti con i clienti storici. La strategia di crescita del personale si lega così a una politica commerciale che punta a consolidare la posizione dell’istituto in Emilia e in tutta Italia.

Con questo piano di assunzioni, la banca emiliana si conferma protagonista nella ripresa economica, dimostrando che il settore finanziario può creare occupazione qualificata e affrontare le sfide del mercato con decisione e innovazione.