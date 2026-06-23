Margaret Thatcher: Perché la “Lady di Ferro” rimane una delle figure più controverse della storia britannica

Quando nel 1979 Margaret Thatcher varcò la soglia di Downing Street, il Regno Unito si trovava a un bivio. Nessuna donna prima di lei aveva mai guidato il paese, eppure quella “Lady di Ferro” con la sua determinazione tagliente e la fermezza nelle idee cambiò per sempre la politica britannica. Per undici anni, la sua presenza fu un terremoto: polarizzò l’opinione pubblica, suscitò ammirazione ma anche aspre critiche. Non era solo una leader, era un simbolo di un’epoca, capace di affrontare i problemi con un rigore che pochi osavano mostrare.

L’ascesa di Margaret Thatcher alla guida del Regno Unito

Thatcher iniziò la carriera politica come deputata conservatrice negli anni ’50, ma fu solo negli anni ’70 che si fece notare a livello nazionale. Nel 1979 vinse le elezioni e divenne la prima donna primo ministro del Regno Unito, in un momento difficile segnato da crisi economiche e tensioni sociali. La sua elezione rappresentò una rottura netta con le politiche precedenti, caratterizzate da sindacati potenti e da un forte intervento statale nell’economia. Thatcher puntò su tagli alla spesa pubblica e liberalizzazioni, promuovendo il libero mercato e cercando di ridurre il peso dei sindacati. Sotto la sua guida, il Regno Unito attraversò una trasformazione profonda, con fasi di crisi ma anche di ripresa.

Economia e riforme: la svolta conservatrice di Thatcher

Il programma di Thatcher mirava a dare una svolta all’economia britannica. Tra le sue misure principali c’erano la lotta all’inflazione, il controllo rigoroso della spesa pubblica e la privatizzazione di molte aziende statali considerate inefficienti. L’obiettivo era creare un ambiente favorevole agli investimenti privati e limitare l’influenza dello Stato su settori chiave. La disoccupazione salì a livelli preoccupanti, soprattutto all’inizio del suo mandato, ma Thatcher sosteneva che quelle scelte dure fossero necessarie per rilanciare la competitività del paese nel lungo periodo. Il suo governo affrontò con fermezza gli scioperi più duri, in particolare quello dei minatori, un conflitto che segnò profondamente la società britannica. Le sue politiche ebbero ripercussioni ben oltre i confini del Regno Unito, influenzando il dibattito politico in molte altre democrazie occidentali.

Thatcher e la politica internazionale: un ruolo da protagonista

Sul piano internazionale, Thatcher si fece rispettare e mantenne un rapporto stretto con gli Stati Uniti, soprattutto con il presidente Ronald Reagan. Condivisero idee liberiste e posizioni ferme contro l’Unione Sovietica durante la Guerra Fredda. La sua politica estera fu decisa e a volte controversa: uno degli episodi più importanti fu la Guerra delle Falkland nel 1982, che rafforzò la sua immagine di leader capace di difendere con fermezza gli interessi britannici oltreoceano. Partecipò attivamente ai grandi appuntamenti internazionali, inserendo il Regno Unito nelle dinamiche globali di potere. Sul fronte europeo, mantenne posizioni critiche verso alcune forme di centralizzazione comunitaria, aprendo un dibattito che sarebbe continuato negli anni a venire.

Carattere e lascito: l’eredità di Margaret Thatcher nel Regno Unito

Thatcher si impose come una figura autoritaria e determinata, con un’immagine pubblica molto curata. Il suo soprannome, “Lady di Ferro”, racconta la sua capacità di restare salda nelle decisioni, anche davanti a forti opposizioni e proteste. La sua leadership segnò una svolta culturale, cambiando il modo di fare politica, influenzando la destra britannica e la percezione stessa dell’autorità. Anche dopo il suo addio nel 1990, il dibattito sulle conseguenze delle sue scelte è ancora acceso. Per alcuni fu una riformatrice indispensabile, per altri la responsabile di politiche sociali dure. Quel che è certo è che la sua eredità continua a far discutere, in Gran Bretagna e oltre.