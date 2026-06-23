Ondata di Calore in Italia: 10 Consigli del Ministero della Salute per Affrontare le Notti Tropicali sopra i 20°C

Il termometro ha sfondato il tetto dei 40 gradi in diverse città italiane. Il 23 giugno, quindici centri urbani sono finiti sotto il bollino rosso, quel segnale che suona come un allarme per la salute pubblica. Domani, la mappa dell’emergenza si allarga: saranno sedici le città in stato di allerta. E quando cala la notte, il sollievo non arriva: le temperature restano sopra i 20 gradi, regalando notti tropicali senza tregua. Le autorità non nascondono la preoccupazione e invitano a stare in guardia, per evitare che il caldo si trasformi in un pericolo reale.

Bollino rosso: dove il caldo fa più paura

Giovedì 23 giugno il Ministero della Salute ha acceso il semaforo rosso per quindici città italiane. Un segnale che invita soprattutto anziani, bambini e persone con problemi di salute a stare in guardia. Le città coinvolte si trovano dal Nord al Sud, e le temperature raggiungono livelli che possono mettere a rischio il benessere di chiunque.

Il bollino rosso scatta quando il caldo e l’umidità si combinano per superare soglie critiche per più ore consecutive. Questo aumenta i pericoli di colpi di calore, disidratazione e disturbi cardiovascolari. Domani, 24 giugno, le città in difficoltà saliranno a sedici, a dimostrazione che l’ondata di calore non dà cenni di sollievo. Le indicazioni sono chiare: evitare l’esposizione nelle ore più calde e prestare attenzione particolare ai soggetti più fragili.

Notti tropicali: il caldo non lascia riposo

Quando il sole tramonta, il calore resta. Nelle zone colpite, le temperature notturne si manterranno sopra i 20 gradi, configurando il fenomeno delle notti tropicali. Questo impedisce al corpo di rinfrescarsi e di recuperare energie, aumentando la fatica e lo stress fisico.

Le notti tropicali sono particolarmente insidiose perché ostacolano la naturale riduzione della temperatura corporea, fondamentale per un sonno rigenerante. La qualità del riposo cala, le difese immunitarie si abbassano e cresce il rischio di disidratazione notturna, soprattutto se durante il giorno non si beve abbastanza.

Come difendersi dall’ondata di caldo: le dritte del Ministero della Salute

Di fronte a questo scenario, il Ministero della Salute ha diffuso una serie di consigli pratici per proteggersi. Prima regola: evitare di uscire tra le 11 e le 18, quando il sole picchia più forte e il rischio di malori è alto.

Bere è fondamentale: almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, soprattutto per anziani e bambini, i più esposti. Attenzione però a non esagerare con aria condizionata e ventilatori, che possono provocare problemi respiratori o cardiovascolari se usati male. Meglio mantenere gli ambienti freschi senza esagerare con il freddo.

Consigli utili anche per il resto della giornata: niente sforzi fisici prolungati, abiti leggeri e traspiranti, e pasti freschi e leggeri. Chi può, dovrebbe passare qualche ora in luoghi climatizzati o più freschi per limitare l’esposizione al caldo intenso.

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni: il caldo non molla

L’ondata di calore che sta investendo l’Italia è intensa e richiede attenzione costante. Le previsioni indicano che l’alta pressione resterà stabile almeno per le prossime 48 ore, mantenendo alte le temperature soprattutto in città e nelle valli.

Se il caldo non allenterà la presa, il numero di città con bollino rosso potrebbe aumentare ancora. Il monitoraggio resta attivo per garantire interventi rapidi e aggiornamenti continui sulle condizioni di rischio.

L’Italia si trova in una fase delicata, con estati sempre più calde e torride rispetto al passato. Le autorità invitano tutti a restare vigili e a seguire le indicazioni per limitare gli effetti di questo caldo anomalo. Le prossime giornate promettono temperature sopra la media, anche di notte, segnando un momento critico per la salute pubblica e la vita quotidiana.